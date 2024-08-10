Украина возвращает справедливость. Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию РФ

Украина умеет возвращать справедливость. Именно это сейчас делают украинские военные "оттесняя войну" на территорию агрессора. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Украина возвращает справедливость — Зеленский

Украинский президент сообщил, что сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько раз докладывал ему о ситуации на фронте.

Что касается фронта и наших действий и вытеснения войны на территорию агрессора. Владимир Зеленский Президент Украины

Он поблагодарил всех военнослужащих, помогающих в этом.

Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое необходимое давление — давление на агрессора. Поделиться

Заметим, что заявление президента было оглашено на фоне событий в Курской области. Украина официально не комментировала ситуацию.

Как российские оккупанты оказались в ловушке на собственной территории

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка, оккупационная армия РФ оказалась в той же ловушке, которую неоднократно использовала во время оккупации украинских территорий.

Тимочко подчеркнул, что пока нет официального подтверждения того, что на территории Курской области действуют именно подразделения Вооруженных сил Украины.

Он подчеркнул, что заявления типа "это не мы, это вежливые люди" стали любимой тактикой российских военных преступников из армии РФ во время оккупации украинских территорий.