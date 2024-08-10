Украина умеет возвращать справедливость. Именно это сейчас делают украинские военные "оттесняя войну" на территорию агрессора. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Украинские военные активно оттесняют войну на территорию РФ, показывая способность вернуть справедливость.
- Заявление президента Украины о давлении на агрессора во имя защиты границ подкреплено успешными действиями военных на фронте.
- Изложенные факты свидетельствуют о продолжающейся борьбе Украины за независимость и справедливость на фоне агрессии со стороны России.
Украина возвращает справедливость — Зеленский
Украинский президент сообщил, что сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько раз докладывал ему о ситуации на фронте.
Он поблагодарил всех военнослужащих, помогающих в этом.
Заметим, что заявление президента было оглашено на фоне событий в Курской области. Украина официально не комментировала ситуацию.
Как российские оккупанты оказались в ловушке на собственной территории
По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка, оккупационная армия РФ оказалась в той же ловушке, которую неоднократно использовала во время оккупации украинских территорий.
Тимочко подчеркнул, что пока нет официального подтверждения того, что на территории Курской области действуют именно подразделения Вооруженных сил Украины.
Он подчеркнул, что заявления типа "это не мы, это вежливые люди" стали любимой тактикой российских военных преступников из армии РФ во время оккупации украинских территорий.
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