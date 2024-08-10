Украина возвращает справедливость. Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию РФ
Категория
Украина
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Украина возвращает справедливость. Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию РФ

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украина умеет возвращать справедливость. Именно это сейчас делают украинские военные "оттесняя войну" на территорию агрессора. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Украинские военные активно оттесняют войну на территорию РФ, показывая способность вернуть справедливость.
  • Заявление президента Украины о давлении на агрессора во имя защиты границ подкреплено успешными действиями военных на фронте.
  • Изложенные факты свидетельствуют о продолжающейся борьбе Украины за независимость и справедливость на фоне агрессии со стороны России.

Украина возвращает справедливость — Зеленский

Украинский президент сообщил, что сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько раз докладывал ему о ситуации на фронте.

Что касается фронта и наших действий и вытеснения войны на территорию агрессора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он поблагодарил всех военнослужащих, помогающих в этом.

Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое необходимое давление — давление на агрессора.

Заметим, что заявление президента было оглашено на фоне событий в Курской области. Украина официально не комментировала ситуацию.

Как российские оккупанты оказались в ловушке на собственной территории

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка, оккупационная армия РФ оказалась в той же ловушке, которую неоднократно использовала во время оккупации украинских территорий.

Тимочко подчеркнул, что пока нет официального подтверждения того, что на территории Курской области действуют именно подразделения Вооруженных сил Украины.

Он подчеркнул, что заявления типа "это не мы, это вежливые люди" стали любимой тактикой российских военных преступников из армии РФ во время оккупации украинских территорий.

Россияне нагнетали вопросы вокруг Сумщины, угрожали своим большим военным контингентом, заявляя о готовности 25 тыс. личного состава к наступлению и еще 50 тыс. в тылу. А когда они видели, что наши Вооруженные Силы подтягиваются к границе в Сумской области, чтобы противостоять такому потенциальному нашествию, то и не заметили, как на их территорию зашли неизвестные силы. Возможно, силы, которые где-то дружны Украине, но в настоящее время неизвестны. И оказалось, что нет 25 тыс. передовых штурмовиков, 50 тыс. в тылу также нет, но есть несколько срочников, отрицательно наступающих ахматовцев и немного пограничников, которые решили не погибать, а сдаваться в плен, — отмечает Тимочко.

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