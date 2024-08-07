В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.
Главные тезисы
- Президент Украины продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.
- Военное положение в Украине позволяет властям вводить ряд ограничений, включая комендантский час и проверку документов и имущества граждан.
- Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в определенном возрастном диапазоне.
- С 12 августа 2021 года в Украине действует обновленный закон о мобилизации, требующий обновления военно-учетных данных граждан.
До какого срока в Украине продлено военное положение и мобилизация
Президент Украины 7 августа подписал законы №11433 и №11434. Таким образом, военное положение и мобилизацию в Украине с 12 августа продлили еще на 90 дней.
То есть они будут действовать по меньшей мере до 9 ноября 2024г.
Следует отметить, что в Украине уже 12 раз продолжали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.
Военное состояние и мобилизация в Украине
Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.
Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.
По закону, во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.
Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.
Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу комплексный закон о мобилизации. Среди прочего предусматривал обновление военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о номере мобильного телефона, фактическом адресе проживания и электронной почте. Выполнить это требование граждане должны до 16 июля включительно. После чего на нарушителей могут наложить штраф, а также им могут отправить повестку по почте.
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