В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

До какого срока в Украине продлено военное положение и мобилизация

Президент Украины 7 августа подписал законы №11433 и №11434. Таким образом, военное положение и мобилизацию в Украине с 12 августа продлили еще на 90 дней.

То есть они будут действовать по меньшей мере до 9 ноября 2024г.

Следует отметить, что в Украине уже 12 раз продолжали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

Военное состояние и мобилизация в Украине

Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.

Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.

По закону, во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.