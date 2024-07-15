Мобилизация в Украине продолжается по плану военных — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Мобилизация в Украине продолжается по плану военных — видео

Офис Президента Украины
Мобилизация в Украине продолжается по плану военных — видео
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Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизационная кампания в Украине идет по плану, однако тренировочных баз недостаточно.

Главные тезисы

 

  • Тренировочных баз для мобилизации недостаточно, но уже идет их расширение.
  • Новый закон о мобилизации устанавливает обязанность военнообязанных от 25 до 60 лет обновить данные в ТЦК до 18 июля, с возможными штрафами за нарушение срока.
  • Министерство обороны запретило увеличение сроков обновления данных в ТЦК, оставляя последнюю дату обновления в 2024 году.
  • Военнообязанные граждане, не обновившие данные до 16 июля, могут быть оштрафованы, включая штрафы за непрохождение ВЛК.

Как идет мобилизация в Украине и чего не хватает

У президента Украины Владимира Зеленского спросили, как он оценивает мобилизационную кампанию в Украине после двух месяцев после вступления в силу нового мобилизационного закона.

Военные говорят, что все идет по их плану. Что касается тренировочных площадок, их недостаточно. В случае, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за границей, да.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также добавил, что расширение тренировочных баз является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.

Мобилизация в Украине. Что известно

Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. 18 мая документ вступил в силу. Закон устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. Согласно документу, они должны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть до 18 июля.

После чего к военнообязанным, не обновившим данные, могут применяться штрафные санкции.

В июне сообщалось, что Министерство обороны не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, последней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

14 июля в Минобороны подчеркнули, что военнообязанные граждане, не обновившие свои данные до 16 июля, могут получить штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен, также отдельный штраф можно получить за непрохождение ВЛК.

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