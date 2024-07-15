Мобилизация в Украине продолжается по плану военных — видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизационная кампания в Украине идет по плану, однако тренировочных баз недостаточно.
Главные тезисы
- Тренировочных баз для мобилизации недостаточно, но уже идет их расширение.
- Новый закон о мобилизации устанавливает обязанность военнообязанных от 25 до 60 лет обновить данные в ТЦК до 18 июля, с возможными штрафами за нарушение срока.
- Министерство обороны запретило увеличение сроков обновления данных в ТЦК, оставляя последнюю дату обновления в 2024 году.
- Военнообязанные граждане, не обновившие данные до 16 июля, могут быть оштрафованы, включая штрафы за непрохождение ВЛК.
Как идет мобилизация в Украине и чего не хватает
У президента Украины Владимира Зеленского спросили, как он оценивает мобилизационную кампанию в Украине после двух месяцев после вступления в силу нового мобилизационного закона.
Он также добавил, что расширение тренировочных баз является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.
Мобилизация в Украине. Что известно
Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. 18 мая документ вступил в силу. Закон устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. Согласно документу, они должны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть до 18 июля.
После чего к военнообязанным, не обновившим данные, могут применяться штрафные санкции.
В июне сообщалось, что Министерство обороны не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, последней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.
14 июля в Минобороны подчеркнули, что военнообязанные граждане, не обновившие свои данные до 16 июля, могут получить штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен, также отдельный штраф можно получить за непрохождение ВЛК.
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