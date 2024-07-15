Мобілізація в Україні триває за планом військових — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, однак тренувальних баз недостатньо.
Головні тези:
- Є деякі недоліки у проведенні мобілізації, зокрема, нестачає тренувальних баз.
- Президент також розповів про плани з розширення тренувальних баз та співпрацю з Польщею в цій сфері.
- Українська Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію, який вже набрав чинності, і встановила межі для військовозобов'язаних.
- Військовозобов'язані, які не оновлять дані до визначеного терміну, можуть отримати штрафні санкції, попереджає Міністерство оборони.
Як триває мобілізація в Україні та чого не вистачає
У президента України Володимира Зеленського запитали, як він оцінює мобілізаційну кампанію в Україні після двох місяців з набуття чинності нового мобілізаційного закону.
Він також додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.
Мобілізація в Україні. Що відомо
Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію. 18 травня документ набув чинності. Закон встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов'язані від 25 до 60 років. Згідно з документом, вони мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня.
Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.
У червні повідомлялося, що Міністерство оборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.
14 липня у Міноборони наголосили, що військовозобов'язані громадяни, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть отримати штрафи від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, також окремий штраф можна отримати за непроходження ВЛК.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-