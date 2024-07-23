Рада продлила военное положение и мобилизацию. До какого срока

Верховная Рада 23 июля продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней — с 12 августа по 9 ноября.
Главные тезисы
- Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней.
- Военное положение в Украине вводится в случае вооруженной агрессии и предусматривает ограничения свободы движения граждан и транспорта.
- Общая мобилизация дает право призывать граждан на службу в возрасте от 18 до 60 лет.
- Нарушители требования об обновлении военно-учетных данных в Украине подлежат штрафу и могут быть отправлены повестки.
Рада еще раз продлила военное положение и мобилизацию в Украине
Как сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, решение поддержали 339 народных депутатов.
Далее документ должен подписать президент. Железняк ранее писал, что подпись также ожидают 23 июля.
Это уже 12 продолжение от 24 февраля 2022 года, когда военное положение и общую мобилизацию объявили впервые.
Военное состояние и мобилизация в Украине.
Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.
Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.
По закону во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.
Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.
Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу комплексный закон о мобилизации. Среди прочего предусматривал обновление военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о номере мобильного телефона, фактическом адресе проживания и электронной почте. Выполнить это требование граждане должны до 16 июля включительно. После чего на нарушителей могут наложить штраф, а также им могут отправить повестку по почте.
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