Рада продлила военное положение и мобилизацию. До какого срока

Верховная Рада 23 июля продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней — с 12 августа по 9 ноября.

Рада еще раз продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Как сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, решение поддержали 339 народных депутатов.

Далее документ должен подписать президент. Железняк ранее писал, что подпись также ожидают 23 июля.

Это уже 12 продолжение от 24 февраля 2022 года, когда военное положение и общую мобилизацию объявили впервые.

Военное состояние и мобилизация в Украине.

Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.

Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.

По закону во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.