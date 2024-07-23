Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. До якого терміну

Верховна Рада 23 липня продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — з 12 серпня до 9 листопада.
Головні тези:
- Під час воєнного стану в Україні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.
- Загальна мобілізація надає право призивати на службу військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
- Україна ухвалила комплексний закон про мобілізацію, який передбачав оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними віком від 18 до 60 років.
- Громадяни мали зобов’язання виконати вимоги закону до 16 липня включно, в іншому випадку їм можуть накласти штраф або відправити повістки поштою.
Рада вкотре продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні
Як повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк, рішення підтримали 339 народних депутатів.
Далі документ має підписати президент. Железняк раніше писав, що на підпис також очікують 23 липня.
Це вже 12-те продовження від 24 лютого 2022 року, коли воєнний стан та загальну мобілізацію оголосили вперше.
Воєнний стан та мобілізація в Україні
Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.
Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.
Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.
Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.
18 травня 2024 року в Україні набув чинності комплексний закон про мобілізацію. Який серед іншого передбачав оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними, призовниками і резервістами віком від 18 до 60 років. Йдеться про номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та електронну пошту. Виконати цю вимогу громадяни мали б до 16 липня включно. Після чого на порушників можуть накласти штраф, а також їм можуть відправити повістки поштою.
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