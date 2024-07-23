Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. До якого терміну

Верховна Рада 23 липня продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — з 12 серпня до 9 листопада.

Рада вкотре продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

Як повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк, рішення підтримали 339 народних депутатів.

Далі документ має підписати президент. Железняк раніше писав, що на підпис також очікують 23 липня.

Це вже 12-те продовження від 24 лютого 2022 року, коли воєнний стан та загальну мобілізацію оголосили вперше.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.