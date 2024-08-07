В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Зеленський підписав закон
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Зеленський підписав закон

Верховна Рада України
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на щонайменше 90 днів.
  • Воєнний стан в Україні вводить обмеження для громадян, включаючи комендантську годину та перевірку документів і майна.
  • Загальна мобілізація дозволяє призивати громадян віком від 18 до 60 років на службу у військах.
  • Оновлений комплексний закон про мобілізацію передбачає оновлення військових даних громадян, включаючи контактну інформацію та адресу проживання.
  • Порушення вимог закону може призвести до штрафів та відправлення повісток з обов’язковою службою.

До якого терміну в Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію

Президент України 7 серпня підписав закони №11433 та №11434. Таким чином воєнний стан та мобілізацію в Україні з 12 серпня продовжили ще на 90 днів.

Тобто вони будуть діяти щонайменше до 9 листопада 2024 року.

Варто зазначити, що в Україні вже 12 разів продовжували цей правовий режим з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.

18 травня 2024 року в Україні набув чинності комплексний закон про мобілізацію. Який серед іншого передбачав оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними, призовниками і резервістами віком від 18 до 60 років. Йдеться про номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та електронну пошту. Виконати цю вимогу громадяни мали б до 16 липня включно. Після чого на порушників можуть накласти штраф, а також їм можуть відправити повістки поштою.

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