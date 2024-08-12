Зеленский официально подтвердил военную операцию ВСУ на Курщине

Президент Владимир Зеленский 12 августа впервые заявил, что вооруженные силы Украины проводят военную операцию на территории Курской области.
Главные тезисы
- Президент Украины подтвердил военную операцию, проводимую ВСУ на территории Курской области.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указал на контроль украинскими защитниками около 1 тыс кв км Курской области России и продолжение выполнения задач.
- Наступление украинских военных на территории России повысило боевой дух украинцев.
Зеленский официально подтвердил действия ВСУ на Курщине
По словам президента, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении украинскими бойцами спецоперации в Курской области.
Также во время Ставки главком Александр Сырский заявил, что под контролем Сил Обороны Украины находится около 1 тыс. кв км Курской области России.
Что известно о намеках Сырского на контрнаступление ВСУ в Курской области
По словам руководителя службы по связям с общественностью 110-й ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко Ивана Секача, главком ВСУ Александр Сырский ранее уже намекал на начало наступления ВСУ в Курской области.
Секач отметил, что несколько недель назад Сырский приезжал на позиции ВСУ в районе Покровска для награждения военных и заявил о подготовке к наступлению, однако тогда никто не понял, что его планируют провести на территории Курской области.
Приезжал командующий и говорил: "Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление.
Секач добавил, что тогда украинские военные в Покровском районе были убеждены, что наступление начнется именно на их участке фронта.
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