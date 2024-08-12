Зеленский официально подтвердил военную операцию ВСУ на Курщине

Зеленский официально подтвердил действия ВСУ на Курщине

По словам президента, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении украинскими бойцами спецоперации в Курской области.

Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции. Владимир Зеленский Президент Украины

Также во время Ставки главком Александр Сырский заявил, что под контролем Сил Обороны Украины находится около 1 тыс. кв км Курской области России.

По его словам, группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя под контролем ВСУ. Поделиться

Что известно о намеках Сырского на контрнаступление ВСУ в Курской области

По словам руководителя службы по связям с общественностью 110-й ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко Ивана Секача, главком ВСУ Александр Сырский ранее уже намекал на начало наступления ВСУ в Курской области.

Секач отметил, что несколько недель назад Сырский приезжал на позиции ВСУ в районе Покровска для награждения военных и заявил о подготовке к наступлению, однако тогда никто не понял, что его планируют провести на территории Курской области.

Приезжал командующий и говорил: "Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление.

Секач добавил, что тогда украинские военные в Покровском районе были убеждены, что наступление начнется именно на их участке фронта.