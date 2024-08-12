Зеленський офіційно підтвердив військову операцію ЗСУ на Курщині

Зеленський офіційно підтвердив дії ЗСУ на Курщині

За словами президента, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення українськими бійцями спецоперації у Курській області.

Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції. Володимир Зеленський Президент України

Також під час Ставки головком Олександр Сирський заявив, що під контролем Сил Оборони України знаходиться близько 1 тис кв км Курської області Росії.

За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою — під контролем ЗСУ. Поширити

Що відомо про натяки Сирського на контрнаступ ЗСУ у Курській області

За словами керівника служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Івана Сєкача, головком ЗСУ Олександр Сирський раніше вже натякав на початок наступу ЗСУ у Курській області.

Сєкач зазначив, що кілька тижнів тому Сирський приїжджав на позиції ЗСУ в районі Покровська для нагородження військових і заявив про підготовку до наступу, однак тоді ніхто не зрозумів, його планують провести на території Курської області.

Приїжджав командуючий і казав: "Хлопці, нормально все, тримайтеся, скоро підемо в наступ.

Сєкач додав, що тоді українські військові в районі Покровська були переконані, що наступ почнеться саме на їхній ділянці фронту.