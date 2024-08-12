Зеленський офіційно підтвердив військову операцію ЗСУ на Курщині

Президент Володимир Зеленський 12 серпня вперше заявив, що Збройні сили України проводять військову операцію на території Курської області.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський підтвердив військову операцію на Курщині Збройних сил України.
- Залучені українські бійці продовжують виконувати поставлені завдання на території Курської області РФ.
- Сирський натякав на можливий контрнаступ у Курській області ще у липні 2024 року.
Зеленський офіційно підтвердив дії ЗСУ на Курщині
За словами президента, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення українськими бійцями спецоперації у Курській області.
Також під час Ставки головком Олександр Сирський заявив, що під контролем Сил Оборони України знаходиться близько 1 тис кв км Курської області Росії.
Що відомо про натяки Сирського на контрнаступ ЗСУ у Курській області
За словами керівника служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Івана Сєкача, головком ЗСУ Олександр Сирський раніше вже натякав на початок наступу ЗСУ у Курській області.
Сєкач зазначив, що кілька тижнів тому Сирський приїжджав на позиції ЗСУ в районі Покровська для нагородження військових і заявив про підготовку до наступу, однак тоді ніхто не зрозумів, його планують провести на території Курської області.
Приїжджав командуючий і казав: "Хлопці, нормально все, тримайтеся, скоро підемо в наступ.
Сєкач додав, що тоді українські військові в районі Покровська були переконані, що наступ почнеться саме на їхній ділянці фронту.
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