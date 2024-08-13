Путин направил "своего человека" в Курскую область. Что известно об Алексее Дюмине

На фоне обострения ситуации в Курской области после прорыва ВСУ нелегитимный президент РФ Владимир Путин неожиданно назначил координатором подразделений армии РФ в Курской области Алексея Дюмина.

Кто такой Алексей Дюмин

Алексей Дюмин — действующий секретарь Государственного совета России.

Однако в прошлом он занимался обеспечением охраны российского диктатора Владимира Путина, поэтому последний ему доверяет.

Роспрогандисты уже окрестили Дюмина "своим человеком", который, мол, точно не подведет нелегитимного главу Кремля.

Путин назначил своего бывшего охранника координатором действий российской армии в Курской области.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, а также военкоры.

По их словам, Дюмин уже "получил вводные" от Путина и направлен в Курскую область, где солдаты РФ уже восьмой день безуспешно пытаются остановить продвижение Вооруженных сил Украины.

Дюмин — военный, уважаемый в армейских верхах и специальных службах человек. Быстро войдет в тему и начнет принимать важные решения. Дюмин — человек Путина, он не позволит обмануть президента (нелегитимного — ред.) в докладах ни себе, ни другим, — написал недавно российский военкор Сладков. Поделиться

Что произошло с Герасимовым

По мнению журналистов, назначение Дюмина де-факто означает отстранение от управления войсками в Курской области главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Информационное агентство Bloomberg недавно сообщало, что Герасимов знал от разведки о подготовке вторжения ВСУ, но не проинформировал должным образом Путина.

Впоследствии также появилась информация о том, что диктатор назначил руководить обороной Курщины директора ФСБ Александра Бортникова.