Сырский сообщил о новых успехах ВСУ в Курской области — видео

Вечером 12 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что под контроль Украины перешли 74 населенных пункта Курской области России.

ВСУ продолжают наступление на российской Курщине

Как отмечает глава государства, украинские силы проводят проверки и стабилизационные мероприятия на территориях, которые перешли под их контроль.

Кроме того, ведется активная разработка гуманитарных решений для российских населенных пунктов.

Главнокомандующий ВСУ обращает внимание на то, что, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.

Более того, бойцы ВСУ успевают активно пополнять обменный фонд для Украины.

Группировки ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодняшний день 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация ввиду высокой интенсивности боевых действий находится под контролем. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Президент Украины также призвал Александра Сырского "не забывать и продолжать тренировку и разработку следующих важных ключевых шагов".

Как Зеленский комментирует ситуацию на Курщине

Впервые с заявлением на этот счет глава государства выступил вечером 12 августа.

По словам Владимира Зеленского, наступление Вооруженных сил Украины в Курской области — это финал войны Путина, который станет для него и России катастрофическим.

Кроме того, украинский лидер решил сравнить два "Курска" в жизни российского диктатора — катастрофу на подводной лодке "Курск" и контрнаступление ВСУ на Курскую область.

Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа “Курска” — символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны, — заявил Зеленский. Поделиться