Власти РФ вывозят беженцев из Курщины на оккупированные территории Украины

Беженцев, эвакуированных из Курской области РФ, решили поселить во временно оккупированной Россией Запорожской области Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Главные тезисы
- Власти РФ эвакуируют беженцев из Курской области на оккупированные территории Украины, планируя их размещение в Запорожской области.
- Беженцев не захотели вывозить в другие регионы России.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорыв ВСУ на Курщине финалом войны Путина и сравнил это событие с катастрофой подводной лодки "Курск".
- Украина сейчас контролирует около 1000 кв. км на территории России.
Жителей Курщины не захотели эвакуировать в другие регионы России
Как утверждает ставленник Путина в Курской области, назначенный Кремлем "глава" Запорожской области Евгений Балицкий обратился к нему с неожиданным предложением.
Он призвал оборудовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки".
Однако он отказался объяснять, почему эвакуированных жителей Курщины везут на оккупированные Россией украинские территории, а не в другие регионы страны-агрессоры.
Что известно о ситуации в Курской области после прорыва ВСУ
Вечером 12 августа украинский лидер Владимир Зеленский впервые официально прокомментировал события, которые происходили последнюю неделю на российской Курщине.
Прорыв ВСУ он назвал финалом войны Путина, который станет для него и России катастрофическим.
Что также интересно, глава государства сравнил два "Курска" в жизни российского диктатора — катастрофу на подводной лодке "Курск" и контрнаступление ВСУ на Курскую область.
Согласно последним данным, Украина контролирует около 1000 кв. км на территории России.
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