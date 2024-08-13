Власти РФ вывозят беженцев из Курщины на оккупированные территории Украины

Беженцев, эвакуированных из Курской области РФ, решили поселить во временно оккупированной Россией Запорожской области Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Жителей Курщины не захотели эвакуировать в другие регионы России

Как утверждает ставленник Путина в Курской области, назначенный Кремлем "глава" Запорожской области Евгений Балицкий обратился к нему с неожиданным предложением.

Он призвал оборудовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки".

В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для отправки людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в Курскскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям здесь, на месте, — заявил Смирнов. Поделиться

Однако он отказался объяснять, почему эвакуированных жителей Курщины везут на оккупированные Россией украинские территории, а не в другие регионы страны-агрессоры.

Что известно о ситуации в Курской области после прорыва ВСУ

Вечером 12 августа украинский лидер Владимир Зеленский впервые официально прокомментировал события, которые происходили последнюю неделю на российской Курщине.

Прорыв ВСУ он назвал финалом войны Путина, который станет для него и России катастрофическим.

Что также интересно, глава государства сравнил два "Курска" в жизни российского диктатора — катастрофу на подводной лодке "Курск" и контрнаступление ВСУ на Курскую область.

Мы видим, как Россия во времена Путина действительно двигается: 24 года назад была катастрофа «Курска» — символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Согласно последним данным, Украина контролирует около 1000 кв. км на территории России.