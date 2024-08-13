Почему Украине не стоит бояться угроз РФ по поводу массированных ракетных атак

Может ли быть сотня "Шахедов"? Исключительно теоретически, если посмотреть, сколько они могут запускать... с момента, как они построили завод в Элабуге и вышли на более или менее стабильный режим, они не могут за месяц физически сослать более 500-550 "Шахедов". Тем более израильтяне поразили иранский завод, и у них там сейчас проблемы, - отмечает Криволап. Поделиться

Бомбардировщик армии РФ Ту-95

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время страна-агрессорка держит снаряженные ракетами 12-13 бортов Ту-95, на которые можно установить не более 26 вражеских ракет.

Чем реально российские оккупанты могут нанести удары по Украине.

Если они хотят остаться без Ту-95, они на них прицепят по 3-4 ракеты. Там ведь силовая схема такова, что эта ракета просто выламывает крылья. Дальше есть Ту-22. их осталось в общей сложности 27, но 30% отбрасываем, и будет около 18 машин, которые теоретически способны поднять ракету Х-22... Я не помню ни одного случая, когда они могли бы снарядить больше двух таких ракет, - объясняет аналитик . Поделиться

Он также отметил, что если РФ преследует цель действительно поразить какой-то объект, то для этого они используют "Искандеры", поскольку это достаточно точное вооружение.