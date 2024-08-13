Решится ли РФ на массированные ракетные атаки после наступления ВСУ на Курщине — объяснение аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Решится ли РФ на массированные ракетные атаки после наступления ВСУ на Курщине — объяснение аналитика

Ту-95
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Источник:  Киев24

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, Украине следует спокойно относиться к информации об угрозе массированных ракетных атак РФ в ответ на наступление ВСУ в Курской области.

Главные тезисы

  • РФ физически не способна выпустить более 500-550 ракет в ответ на наступление ВСУ в Курской области из-за ограничений по оборудованию.
  • Технические и стратегические приоритеты РФ указывают на то, что массированные ракетные атаки на Украину маловероятны.
  • Эксперт указывает, что РФ обладает другими возможностями для ударов, такими как “Искандеры” и ракеты КНДР KN-23, что делает реализацию массированных ракетных атак сомнительной.
  • Существующие ограничения позволяют считать, что РФ не решится на масштабные ракетные удары, сконцентрировавшись на других приоритетах.
  • Аналитик подчеркивает, что даже в теории РФ не способна осуществить массированные ракетные атаки из-за технических и организационных сложностей.

Почему Украине не стоит бояться угроз РФ по поводу массированных ракетных атак

Может ли быть сотня "Шахедов"? Исключительно теоретически, если посмотреть, сколько они могут запускать... с момента, как они построили завод в Элабуге и вышли на более или менее стабильный режим, они не могут за месяц физически сослать более 500-550 "Шахедов". Тем более израильтяне поразили иранский завод, и у них там сейчас проблемы, - отмечает Криволап.

РФ не прибегнет к массированным ракетным атакам по Украине
Бомбардировщик армии РФ Ту-95

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время страна-агрессорка держит снаряженные ракетами 12-13 бортов Ту-95, на которые можно установить не более 26 вражеских ракет.

Чем реально российские оккупанты могут нанести удары по Украине.

Если они хотят остаться без Ту-95, они на них прицепят по 3-4 ракеты. Там ведь силовая схема такова, что эта ракета просто выламывает крылья. Дальше есть Ту-22. их осталось в общей сложности 27, но 30% отбрасываем, и будет около 18 машин, которые теоретически способны поднять ракету Х-22... Я не помню ни одного случая, когда они могли бы снарядить больше двух таких ракет, - объясняет аналитик .

Он также отметил, что если РФ преследует цель действительно поразить какой-то объект, то для этого они используют "Искандеры", поскольку это достаточно точное вооружение.

Если же они хотят нанести террористический удар, они бьют KN-23, на северокорейском. Сколько может быть? Говорили, что вокруг северной границы зимой стояло около 46 комплексов. Возможно, это? Может быть. Теперь может быть все, что угодно. Да, чтобы сотни были, - такого не будет. Но если сделают, то дальше нечем будет пугать. Поэтому я не совсем уверен, что они будут что-то делать, им нужно разбираться с другими вопросами, - подчеркнул Криволап.

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