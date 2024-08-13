По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, Украине следует спокойно относиться к информации об угрозе массированных ракетных атак РФ в ответ на наступление ВСУ в Курской области.
Главные тезисы
- РФ физически не способна выпустить более 500-550 ракет в ответ на наступление ВСУ в Курской области из-за ограничений по оборудованию.
- Технические и стратегические приоритеты РФ указывают на то, что массированные ракетные атаки на Украину маловероятны.
- Эксперт указывает, что РФ обладает другими возможностями для ударов, такими как “Искандеры” и ракеты КНДР KN-23, что делает реализацию массированных ракетных атак сомнительной.
- Существующие ограничения позволяют считать, что РФ не решится на масштабные ракетные удары, сконцентрировавшись на других приоритетах.
- Аналитик подчеркивает, что даже в теории РФ не способна осуществить массированные ракетные атаки из-за технических и организационных сложностей.
Почему Украине не стоит бояться угроз РФ по поводу массированных ракетных атак
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время страна-агрессорка держит снаряженные ракетами 12-13 бортов Ту-95, на которые можно установить не более 26 вражеских ракет.
Чем реально российские оккупанты могут нанести удары по Украине.
Он также отметил, что если РФ преследует цель действительно поразить какой-то объект, то для этого они используют "Искандеры", поскольку это достаточно точное вооружение.
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