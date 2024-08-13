Чи вдасться РФ до масованих ракетних атак після наступу ЗСУ на Курщині — пояснення аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи вдасться РФ до масованих ракетних атак після наступу ЗСУ на Курщині — пояснення аналітика

Ту-95
Джерело:  Київ24

За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Україні варто спокійно ставитись до інформації щодо загрози масованих ракетних атак РФ у відповідь на наступ ЗСУ у Курській області. 

Головні тези:

  • РФ не може фізично випустити понад 500-550 "Шахедів" у відповідь на наступ ЗСУ у Курській області.
  • Російські окупанти обмежені обладнанням для ракетних атак.
  • РФ переважно використовує "Іскандери" та KN-23 для точних чи терористичних ударів, а не бомбардувальники.
  • Можливість масованих ракетних атак РФ на Україну сумнівна через технічні обмеження та стратегічні пріоритети.
  • Аналітик підкреслює, що РФ має інші пріоритети, не пов'язані з масованими ракетними атаками на Україну.

Чому Україні не варто боятись погроз РФ щодо масованих ракетних атак

Чи може бути сотня "Шахедів"? Виключно теоретично, якщо подивитися, скільки вони можуть запускати... з моменту як вони побудували завод в Елабузі та вийшли на більш-менш стабільний режим, вони не можуть за місяць фізично заслати понад 500-550 "Шахедів". Тим більше, ізраїльтяни уразили іранський завод,  й у них там зараз проблеми, - зазначає Криволап.

РФ не вдасться до масованих ракетних атак по Україні
Бомбардувальник армії РФ Ту-95

Експерт підкреслив, що наразі країна-агресорка тримає споряджені ракетами 12-13 бортів Ту-95, на які можна встановити не більше 26 ворожих ракет.

Чим реально російські окупанти можуть завдати ударів по Україні

Якщо вони хочуть залишитися без Ту-95, вони на них причеплять по 3-4 ракети. Адже там силова схема така, що ця ракета просто виламує крила. Далі є Ту-22. їх залишилося загалом 27, але 30% відкидаємо, й буде близько 18 машин, які теоретично здатні підійняти ракету Х-22... Я не пам'ятаю жодного випадку, коли вони могли б спорядити більше, ніж дві такі ракети, - пояснює аналітик.

Він також відзначив, що якщо РФ має на меті дійсно уразити якийсь об'єкт, то для цього вони використовують "Іскандери", оскільки це доволі точне озброєння.

Якщо ж вони хочуть завдати терористичний удар, вони б'ють KN-23, північнокорейською. Скільки цього може бути? Казали, що навколо північного кордону взимку стояло близько 46 комплексів. Можливо це? Можливо. Зараз може бути все, що завгодно. Так, щоб сотні були, - такого не буде.. Але якщо зроблять, то далі не буде чим лякати. Тому я не зовсім впевнений, що вони будуть щось таке робити, їм треба розбиратися з іншими питаннями, - підкреслив Криволап.

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