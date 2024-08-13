За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Україні варто спокійно ставитись до інформації щодо загрози масованих ракетних атак РФ у відповідь на наступ ЗСУ у Курській області.
Головні тези:
- РФ не може фізично випустити понад 500-550 "Шахедів" у відповідь на наступ ЗСУ у Курській області.
- Російські окупанти обмежені обладнанням для ракетних атак.
- РФ переважно використовує "Іскандери" та KN-23 для точних чи терористичних ударів, а не бомбардувальники.
- Можливість масованих ракетних атак РФ на Україну сумнівна через технічні обмеження та стратегічні пріоритети.
- Аналітик підкреслює, що РФ має інші пріоритети, не пов'язані з масованими ракетними атаками на Україну.
Чому Україні не варто боятись погроз РФ щодо масованих ракетних атак
Експерт підкреслив, що наразі країна-агресорка тримає споряджені ракетами 12-13 бортів Ту-95, на які можна встановити не більше 26 ворожих ракет.
Чим реально російські окупанти можуть завдати ударів по Україні
Він також відзначив, що якщо РФ має на меті дійсно уразити якийсь об'єкт, то для цього вони використовують "Іскандери", оскільки це доволі точне озброєння.
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