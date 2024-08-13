Чому Україні не варто боятись погроз РФ щодо масованих ракетних атак

Чи може бути сотня "Шахедів"? Виключно теоретично, якщо подивитися, скільки вони можуть запускати... з моменту як вони побудували завод в Елабузі та вийшли на більш-менш стабільний режим, вони не можуть за місяць фізично заслати понад 500-550 "Шахедів". Тим більше, ізраїльтяни уразили іранський завод, й у них там зараз проблеми, - зазначає Криволап. Поширити

Бомбардувальник армії РФ Ту-95

Експерт підкреслив, що наразі країна-агресорка тримає споряджені ракетами 12-13 бортів Ту-95, на які можна встановити не більше 26 ворожих ракет.

Чим реально російські окупанти можуть завдати ударів по Україні

Якщо вони хочуть залишитися без Ту-95, вони на них причеплять по 3-4 ракети. Адже там силова схема така, що ця ракета просто виламує крила. Далі є Ту-22. їх залишилося загалом 27, але 30% відкидаємо, й буде близько 18 машин, які теоретично здатні підійняти ракету Х-22... Я не пам'ятаю жодного випадку, коли вони могли б спорядити більше, ніж дві такі ракети, - пояснює аналітик. Поширити

Він також відзначив, що якщо РФ має на меті дійсно уразити якийсь об'єкт, то для цього вони використовують "Іскандери", оскільки це доволі точне озброєння.