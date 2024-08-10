Росія може отримати від Ірану сотні балістичних ракет Fath-360 та Ababil для використання у злочинній війні проти України.
Головні тези:
- Іран готується передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360 та Ababil, які можуть бути використані у війні проти України.
- Ракети Ababil та Fath-360 мають різні технічні характеристики, але обидві можуть вражати на цілі на значній відстані, що становить серйозну загрозу.
- Іран приховував існування цих ракет до останнього часу, це свідчить про наміри країни посилити свій військовий потенціал.
- Аналіз показує, що ракети Fath-360 та Ababil можуть бути використані для атак на фронті та у глибокому тилу ворога.
- Потенційна передача іранських балістичних ракет Росії має велике значення для безпеки регіону та може спричинити нові напруження у міжнародних відносинах.
Що відомо про наміри Ірану передати Росії сотні балістичних ракет
Аналітики підкреслюють, що ракети Ababil завдовжки 3,7 м та із вагою 240 кг здатні вражати цілі на відстані до 86 км.
Вони існують у модифікаціях із супутниковою та інерціальною системами керування і мають додаткову оптико-електронну систему наведення безпосередньо перед ураженням цілей.
Аналітики також звертають увагу, що Іран до останнього приховував існування цих ракет.
Назву Ababil також можуть мати нові іранські БпЛА у розвідувальних та ударних модифікаціях.
Що відомо про іранські ракети Fath-360
Ракета Fath-360, також відома як BM-120, вперше була показана Іраном лише у 2021 році.
Аналітики зазначають, що довжина цієї ракети складає 5,1 метра, а діаметр 368 мм, загальна вага - 787 кг, з якої вага бойової частини - 150 кг.
Ракета здатна досягати швидкості у 4 Маха і вражати цілі на відстані до 120 км.
Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації.
Аналітики підкреслюють, що скоріш за все, ця ракета, є зменшеною версією Fateh-110.
Візуально, окрім розміру, який часом складно розрізнити на фото, вони відрізняються хвостовим оперенням у районі хвоста.
При цьому пускова Fath-360, що є вже традицією для Ірану, замаскована під звичайну цивільну вантажівку.
Головною різницею між Fath-360, Ababil та Fateh-110, Zolfagar є те, що перші призначені для безпосереднього застосування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а інші - для атак об'єктів у глибокому тилу.
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