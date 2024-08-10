Росія може отримати від Ірану сотні балістичних ракет Fath-360 та Ababil для використання у злочинній війні проти України.

Що відомо про наміри Ірану передати Росії сотні балістичних ракет

Аналітики підкреслюють, що ракети Ababil завдовжки 3,7 м та із вагою 240 кг здатні вражати цілі на відстані до 86 км.

Вони існують у модифікаціях із супутниковою та інерціальною системами керування і мають додаткову оптико-електронну систему наведення безпосередньо перед ураженням цілей.

Також відомо, що пуск ракети здійснюється з транспортно-пускових контейнерів, які групуються по 8 на одній платформі, - додають автори матеріалу. Поширити

Іранські ракети

Аналітики також звертають увагу, що Іран до останнього приховував існування цих ракет.

Назву Ababil також можуть мати нові іранські БпЛА у розвідувальних та ударних модифікаціях.

Що відомо про іранські ракети Fath-360

Ракета Fath-360, також відома як BM-120, вперше була показана Іраном лише у 2021 році.

Аналітики зазначають, що довжина цієї ракети складає 5,1 метра, а діаметр 368 мм, загальна вага - 787 кг, з якої вага бойової частини - 150 кг.

Ракета здатна досягати швидкості у 4 Маха і вражати цілі на відстані до 120 км.

Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації.

Аналітики підкреслюють, що скоріш за все, ця ракета, є зменшеною версією Fateh-110.

Візуально, окрім розміру, який часом складно розрізнити на фото, вони відрізняються хвостовим оперенням у районі хвоста.

При цьому пускова Fath-360, що є вже традицією для Ірану, замаскована під звичайну цивільну вантажівку.

Головною різницею між Fath-360, Ababil та Fateh-110, Zolfagar є те, що перші призначені для безпосереднього застосування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а інші - для атак об'єктів у глибокому тилу.