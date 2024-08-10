Іран може передати Росії сотні балістичних ракет
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Іран може передати Росії сотні балістичних ракет

Іранські ракети
Джерело:  Defense Express

Росія може отримати від Ірану сотні балістичних ракет Fath-360 та Ababil для використання у злочинній війні проти України. 

Головні тези:

  • Іран готується передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360 та Ababil, які можуть бути використані у війні проти України.
  • Ракети Ababil та Fath-360 мають різні технічні характеристики, але обидві можуть вражати на цілі на значній відстані, що становить серйозну загрозу.
  • Іран приховував існування цих ракет до останнього часу, це свідчить про наміри країни посилити свій військовий потенціал.
  • Аналіз показує, що ракети Fath-360 та Ababil можуть бути використані для атак на фронті та у глибокому тилу ворога.
  • Потенційна передача іранських балістичних ракет Росії має велике значення для безпеки регіону та може спричинити нові напруження у міжнародних відносинах.

Що відомо про наміри Ірану передати Росії сотні балістичних ракет

Аналітики підкреслюють, що ракети Ababil завдовжки 3,7 м та із вагою 240 кг здатні вражати цілі на відстані до 86 км.

Вони існують у модифікаціях із супутниковою та інерціальною системами керування і мають додаткову оптико-електронну систему наведення безпосередньо перед ураженням цілей.

Також відомо, що пуск ракети здійснюється з транспортно-пускових контейнерів, які групуються по 8 на одній платформі, - додають автори матеріалу.

Іран може передати Росії сотні балістичних ракет
Іранські ракети

Аналітики також звертають увагу, що Іран до останнього приховував існування цих ракет.

Назву Ababil також можуть мати нові іранські БпЛА у розвідувальних та ударних модифікаціях.

Що відомо про іранські ракети Fath-360

Ракета Fath-360, також відома як BM-120, вперше була показана Іраном лише у 2021 році.

Аналітики зазначають, що довжина цієї ракети складає 5,1 метра, а діаметр 368 мм, загальна вага - 787 кг, з якої вага бойової частини - 150 кг.

Ракета здатна досягати швидкості у 4 Маха і вражати цілі на відстані до 120 км.

Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації.

Аналітики підкреслюють, що скоріш за все, ця ракета, є зменшеною версією Fateh-110.

Візуально, окрім розміру, який часом складно розрізнити на фото, вони відрізняються хвостовим оперенням у районі хвоста.

При цьому пускова Fath-360, що є вже традицією для Ірану, замаскована під звичайну цивільну вантажівку.

Головною різницею між Fath-360, Ababil та Fateh-110, Zolfagar є те, що перші призначені для безпосереднього застосування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а інші - для атак об'єктів у глибокому тилу.

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