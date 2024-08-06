Іран запросив у РФ радари і системи ППО для війни проти Ізраїлю
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран запросив у РФ радари і системи ППО для війни проти Ізраїлю

Іран запросив у РФ радари і системи ППО для війни проти Ізраїлю
Джерело:  The New York Times

Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готується до можливої війни з Ізраїлем. Наразі відомо, що зброя вже поставляється.

Головні тези:

  • Іран запитав у Росії радари та системи протиповітряної оборони для готовності до можливої війни з Ізраїлем.
  • Зустрічі між представниками Ірану та Росії свідчать про зближення позицій у суперництві з Ізраїлем.
  • Попередження Ірану про можливу атаку на Ізраїль та реакція США на потенційну ескалацію конфлікту в регіоні.

Іран готується до війни з Ізраїлем

Двоє іранських чиновників, знайомих із військовим плануванням, підтвердили, що Тегеран звернувся до Росії з проханням надати сучасні радари та засоби ППО.

Видання зазначило, що 5 серпня екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану, де зустрівся з новим президентом країни Масудом Пезешкіаном, а також командувачем іранських збройних сил, бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю.

Під час зустрічі Пезешкіан заявив, що Іран сповнений рішучості поглибити відносини з Росією як зі своїм стратегічним партнером.

Росія є однією з країн, які підтримали іранський народ у важкі часи, — заявив новий президент країни.

Також Пезешкіан зазначив, що "злочинні дії" Ізраїлю у Секторі Газа та вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня "є наочними прикладами порушення всіх міжнародних законів і правил".

Спільні позиції Ірану і Росії "у просуванні багатополярного світу, безумовно, призведуть до більшої глобальної безпеки і миру, — сказав президент Ірану.

У відповідь Шойгу заявив, що Росія "готова до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань".

Що цьому передувало

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розмові з ізраїльським візаві Ісраелем Кацом передав попередження від Ірану про його готовність напасти на Ізраїль.

Неофіційно повідомляли, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.

Блінкен підкреслив, що обмеження наслідків атаки Ірану та “Хезболли” є найбільш ефективним способом запобігти розв’язанню масштабної війни в регіоні.

Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин, — тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та "Хезболли", а опісля стримати відповідь Ізраїлю, — зазначає очільник Держдепу США.

Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили вранці 31 липня у столиці Ірану.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США готуються до нападу Ірану на Ізраїль
Джо Байден
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Іран може атакувати територію Ізраїлю — відомі дати
Коли Іран може атакувати територію Ізраїлю — відомі дати
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран може здійснити атаку на Ізраїль протягом найближчої доби
Ентоні Блінкен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?