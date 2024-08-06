Іран запросив у РФ радари і системи ППО для війни проти Ізраїлю

Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готується до можливої війни з Ізраїлем. Наразі відомо, що зброя вже поставляється.
Головні тези:
- Іран запитав у Росії радари та системи протиповітряної оборони для готовності до можливої війни з Ізраїлем.
- Зустрічі між представниками Ірану та Росії свідчать про зближення позицій у суперництві з Ізраїлем.
- Попередження Ірану про можливу атаку на Ізраїль та реакція США на потенційну ескалацію конфлікту в регіоні.
Іран готується до війни з Ізраїлем
Двоє іранських чиновників, знайомих із військовим плануванням, підтвердили, що Тегеран звернувся до Росії з проханням надати сучасні радари та засоби ППО.
Видання зазначило, що 5 серпня екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану, де зустрівся з новим президентом країни Масудом Пезешкіаном, а також командувачем іранських збройних сил, бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю.
Під час зустрічі Пезешкіан заявив, що Іран сповнений рішучості поглибити відносини з Росією як зі своїм стратегічним партнером.
Також Пезешкіан зазначив, що "злочинні дії" Ізраїлю у Секторі Газа та вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня "є наочними прикладами порушення всіх міжнародних законів і правил".
У відповідь Шойгу заявив, що Росія "готова до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань".
Що цьому передувало
Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розмові з ізраїльським візаві Ісраелем Кацом передав попередження від Ірану про його готовність напасти на Ізраїль.
Неофіційно повідомляли, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.
США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.
Блінкен підкреслив, що обмеження наслідків атаки Ірану та “Хезболли” є найбільш ефективним способом запобігти розв’язанню масштабної війни в регіоні.
Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили вранці 31 липня у столиці Ірану.
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