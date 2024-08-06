Іран запросив у РФ радари і системи ППО для війни проти Ізраїлю

Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готується до можливої війни з Ізраїлем. Наразі відомо, що зброя вже поставляється.

Іран готується до війни з Ізраїлем

Двоє іранських чиновників, знайомих із військовим плануванням, підтвердили, що Тегеран звернувся до Росії з проханням надати сучасні радари та засоби ППО.

Видання зазначило, що 5 серпня екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану, де зустрівся з новим президентом країни Масудом Пезешкіаном, а також командувачем іранських збройних сил, бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю.

Під час зустрічі Пезешкіан заявив, що Іран сповнений рішучості поглибити відносини з Росією як зі своїм стратегічним партнером.

Росія є однією з країн, які підтримали іранський народ у важкі часи, — заявив новий президент країни. Поширити

Також Пезешкіан зазначив, що "злочинні дії" Ізраїлю у Секторі Газа та вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня "є наочними прикладами порушення всіх міжнародних законів і правил".

Спільні позиції Ірану і Росії "у просуванні багатополярного світу, безумовно, призведуть до більшої глобальної безпеки і миру, — сказав президент Ірану. Поширити

У відповідь Шойгу заявив, що Росія "готова до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань".

Що цьому передувало

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розмові з ізраїльським візаві Ісраелем Кацом передав попередження від Ірану про його готовність напасти на Ізраїль.

Неофіційно повідомляли, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.

Блінкен підкреслив, що обмеження наслідків атаки Ірану та “Хезболли” є найбільш ефективним способом запобігти розв’язанню масштабної війни в регіоні.

Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин, — тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та "Хезболли", а опісля стримати відповідь Ізраїлю, — зазначає очільник Держдепу США. Поширити

Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили вранці 31 липня у столиці Ірану.