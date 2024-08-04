Коли Іран може атакувати територію Ізраїлю — відомі дати

За даними американських та ізраїльських чиновників Іран може завдати удару по території Ізраїлю 12 та 13 серпня. Це будуть дні жалоби і посту в євреїв.

Іран планує атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії

Зазначається, що джерела Sky News Arabia у західній розвідці повідомили, що вони мають докази того, що Іран планує здійснити атаку на Ізраїль у день Тиша бе-Ав, який припадає на 12-13 серпня.

Окрім цього зазначається, що іранська атака буде координуватися з "Хезболлою", підтримуваною Іраном терористичною групою, що базується в Лівані.

Проте видання Axios пише, що троє офіційних осіб США та Ізраїлю заявили, що очікують, що Іран атакує Ізраїль 5 серпня.

Напередодні на Близький Схід прибув голова Центрального командування збройних сил США Майкл Курила.

Поїздка генерала до регіону була запланована ще до екскалації відносин між Ізраїлем, Іраном та "Хезболлою". Однак очікується, що зараз він скористається поїздкою, щоб спробувати мобілізувати ту ж міжнародну та регіональну коаліцію, яка допомогла захистити Ізраїль від іранської атаки 13 квітня, — пише видання. Поширити

Що цьому передувало

Іран планує відповісти на вбивство Ісмаїла Ганії.

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що помста за вбивство Ізраїлем Ганії буде "суворою, у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб".

Журналісти видання із посиланням на двох посадовців з адміністрації президента США Джо Байдена зазначають, що Ірану та його сателітам може знадобитись кілька днів для підготовки нападу на Ізраїль.

За словами посадовців, Іран може вдатись до схожої атаки на Ізраїль, яку було здійснено 13 квітня, однак, ймовірно, більш масштабної.

У Білому домі мають занепокоєння, що у новій атаці може взяти участь ліванське терористичне угруповання “Хезболла".

Зокрема, представників адміністрації Байдена непокоїть, що для відбиття цієї атаки буде складніше зібрати міжнародну коаліцію, яка стала на захист Ізраїлю минулого разу. Ще один американський посадовець підкреслив, що Пентагон та Центральне командування США готуються схожим чином як і напередодні атаки 13 квітня.

За словами чиновника, підготовка включає задіяння американських військ у Перській затоці, Східному Середземномор'ї та Червоному морі.