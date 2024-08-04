Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты

По данным американских и израильских чиновников, Иран может нанести удар по территории Израиля 12 и 13 августа. Это будут дни траура и поста у евреев.
Главные тезисы
- Белый дом опасается участия “Хезболлы” в атаке на Израиль, ведется мобилизация международной коалиции для защиты страны.
- Американские войска задействованы в регионе для подготовки к возможной атаке, ожидается повышение напряженности и дальнейшее развитие событий.
- Пентагон и Центральное командование США готовятся к возможной атаке аналогично предыдущему случаю, призывают к бдительности и подготовке к сложным дням.
Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство Гании
Отмечается, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что у них есть доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша бе-Ав, который приходится на 12-13 августа.
Кроме того, отмечается, что иранская атака будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемой Ираном террористической группой, базирующейся в Ливане.
Однако издание Axios пишет, что три официальных лица США и Израиля заявили, что ожидают, что Иран атакует Израиль 5 августа.
Накануне на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла.
Что этому предшествовало
Иран планирует ответить на убийство Исмаила Гании.
В Корпусе стражей исламской революции заявили, что месть за убийство Израилем Гании будет "строгой, в подходящее время, в подходящем месте и подходящим способом".
Журналисты издания со ссылкой на двух должностных лиц из администрации президента США Джо Байдена отмечают, что Ирану и его сателлитам может потребоваться несколько дней для подготовки нападения на Израиль.
По словам чиновников, Иран может прибегнуть к похожей атаке на Израиль, которая была совершена 13 апреля, однако, вероятно, более масштабной.
В Белом доме беспокоятся, что в новой атаке может принять участие ливанская террористическая группировка “Хезболла”.
В частности, представителей администрации Байдена беспокоит, что для отражения этой атаки будет сложнее собрать международную коалицию, которая встала на защиту Израиля в прошлый раз. Еще одно американское чиновник подчеркнул, что Пентагон и Центральное командование США готовятся схожим образом как и накануне атаки 13 апреля.
По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-