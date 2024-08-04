Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты

По данным американских и израильских чиновников, Иран может нанести удар по территории Израиля 12 и 13 августа. Это будут дни траура и поста у евреев.

Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство Гании

Отмечается, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что у них есть доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша бе-Ав, который приходится на 12-13 августа.

Кроме того, отмечается, что иранская атака будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемой Ираном террористической группой, базирующейся в Ливане.

Однако издание Axios пишет, что три официальных лица США и Израиля заявили, что ожидают, что Иран атакует Израиль 5 августа.

Накануне на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла.

Поездка генерала в регион была запланирована еще до экскалации отношений между Израилем, Ираном и Хезболлой. Однако ожидается, что сейчас он воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки 13 апреля, пишет издание. Поделиться

Что этому предшествовало

Иран планирует ответить на убийство Исмаила Гании.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что месть за убийство Израилем Гании будет "строгой, в подходящее время, в подходящем месте и подходящим способом".

Журналисты издания со ссылкой на двух должностных лиц из администрации президента США Джо Байдена отмечают, что Ирану и его сателлитам может потребоваться несколько дней для подготовки нападения на Израиль.

По словам чиновников, Иран может прибегнуть к похожей атаке на Израиль, которая была совершена 13 апреля, однако, вероятно, более масштабной.

В Белом доме беспокоятся, что в новой атаке может принять участие ливанская террористическая группировка “Хезболла”.

В частности, представителей администрации Байдена беспокоит, что для отражения этой атаки будет сложнее собрать международную коалицию, которая встала на защиту Израиля в прошлый раз. Еще одно американское чиновник подчеркнул, что Пентагон и Центральное командование США готовятся схожим образом как и накануне атаки 13 апреля.

По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.