Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты

Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты
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Источник:  The Jerusalem Post

По данным американских и израильских чиновников, Иран может нанести удар по территории Израиля 12 и 13 августа. Это будут дни траура и поста у евреев.

Главные тезисы

 

  • Белый дом опасается участия “Хезболлы” в атаке на Израиль, ведется мобилизация международной коалиции для защиты страны.
  • Американские войска задействованы в регионе для подготовки к возможной атаке, ожидается повышение напряженности и дальнейшее развитие событий.
  • Пентагон и Центральное командование США готовятся к возможной атаке аналогично предыдущему случаю, призывают к бдительности и подготовке к сложным дням.

Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство Гании

Отмечается, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что у них есть доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша бе-Ав, который приходится на 12-13 августа.

Кроме того, отмечается, что иранская атака будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемой Ираном террористической группой, базирующейся в Ливане.

Однако издание Axios пишет, что три официальных лица США и Израиля заявили, что ожидают, что Иран атакует Израиль 5 августа.

Накануне на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла.

Поездка генерала в регион была запланирована еще до экскалации отношений между Израилем, Ираном и Хезболлой. Однако ожидается, что сейчас он воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки 13 апреля, пишет издание.

Что этому предшествовало

Иран планирует ответить на убийство Исмаила Гании.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что месть за убийство Израилем Гании будет "строгой, в подходящее время, в подходящем месте и подходящим способом".

Журналисты издания со ссылкой на двух должностных лиц из администрации президента США Джо Байдена отмечают, что Ирану и его сателлитам может потребоваться несколько дней для подготовки нападения на Израиль.

По словам чиновников, Иран может прибегнуть к похожей атаке на Израиль, которая была совершена 13 апреля, однако, вероятно, более масштабной.

В Белом доме беспокоятся, что в новой атаке может принять участие ливанская террористическая группировка “Хезболла”.

В частности, представителей администрации Байдена беспокоит, что для отражения этой атаки будет сложнее собрать международную коалицию, которая встала на защиту Израиля в прошлый раз. Еще одно американское чиновник подчеркнул, что Пентагон и Центральное командование США готовятся схожим образом как и накануне атаки 13 апреля.

По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

Мы ожидаем несколько трудных дней, — отметил чиновник в комментарии журналистам.

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