Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил прекращением помощи при росте напряжения в зоне боевых действий в Секторе Газа.
Главные тезисы
- Джо Байден предостерег Израиль от эскалации в регионе, требуя прекратить боевые действия в Секторе Газа и достигнуть соглашения по освобождению заложников.
- США недовольны действиями Израиля в противостоянии с группировкой ХАМАС и готовы прекратить помощь при дальнейшей эскалации конфликта.
- Байден разочарован убийствами ключевых представителей ХАМАС и “Хезболлы”, обсуждая с Израилем подготовку к возможной атаке со стороны Ирана.
- Президент США требует немедленного прекращения боевых действий в Секторе Газа и достижения соглашения по освобождению заложников, не исключая возможности прекращения помощи Израилю.
- Байден предупредил премьер-министра Израиля, что в случае повторной эскалации конфликта он не сможет рассчитывать на поддержку со стороны США.
Что известно о напряженности между Байденом и Нетаньяху
Отмечается, что Байден требует от Нетаньяху немедленно прекратить боевые действия в Секторе Газа о палестинских боевиках террористической группировки ХАМАС и достичь соглашения по освобождению заложников.
По словам чиновников Белого дома журналистам издания, Байден и его окружение разочарованы убийствами высокопоставленного политического представителя ХАМАС Исмаила Гании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
Собеседники издания отмечают, что Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху обсуждал совместную с Израилем подготовку к отражению вероятной атаки со стороны Ирана и боевиков подконтрольной Тегерану ливанской группировки "Хезболла".
Байден также выразил недовольство политикой премьер-министра Израиля в течение последней недели.
Что известно об угрозах США прекратить помощь Израилю
По словам одного из чиновников Белого дома, Байден жаловался на то, что во время встречи с Нетаньяху на прошлой неделе договорился о действиях по достижению соглашения об освобождении заложников, однако вместо этого премьер-министр Израиля приказал убить наиболее влиятельного политического представителя ХАМАС.
Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить потенциальную иранскую атаку, но после этого он не ожидает дальнейшей эскалации с израильской стороны.
Он также предупредил, что если Нетаньяху снова пойдет на эскалацию, ему не стоит рассчитывать на помощь США.
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