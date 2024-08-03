Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил прекращением помощи при росте напряжения в зоне боевых действий в Секторе Газа.

Что известно о напряженности между Байденом и Нетаньяху

Отмечается, что Байден требует от Нетаньяху немедленно прекратить боевые действия в Секторе Газа о палестинских боевиках террористической группировки ХАМАС и достичь соглашения по освобождению заложников.

По словам чиновников Белого дома журналистам издания, Байден и его окружение разочарованы убийствами высокопоставленного политического представителя ХАМАС Исмаила Гании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

Джо Байден

Собеседники издания отмечают, что Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху обсуждал совместную с Израилем подготовку к отражению вероятной атаки со стороны Ирана и боевиков подконтрольной Тегерану ливанской группировки "Хезболла".

Байден также выразил недовольство политикой премьер-министра Израиля в течение последней недели.

Что известно об угрозах США прекратить помощь Израилю

По словам одного из чиновников Белого дома, Байден жаловался на то, что во время встречи с Нетаньяху на прошлой неделе договорился о действиях по достижению соглашения об освобождении заложников, однако вместо этого премьер-министр Израиля приказал убить наиболее влиятельного политического представителя ХАМАС.

Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить потенциальную иранскую атаку, но после этого он не ожидает дальнейшей эскалации с израильской стороны.

Он также предупредил, что если Нетаньяху снова пойдет на эскалацию, ему не стоит рассчитывать на помощь США.