Президент США Джо Байден під час телефонної розмови із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу пригрозив припиненням допомоги у разі зростання напруги у зоні бойових дій в Секторі Гази.
Головні тези:
- Байден вимагає від Нетаньягу припинити бойові дії та досягти угоди щодо звільнення заручників в Секторі Гази.
- США невдоволені діями Ізраїлю у протистоянні з угрупованням ХАМАС.
- Президент США попередив про можливі наслідки для Ізраїлю у разі подальшої ескалації конфлікту.
- Посадовці Білого дому розчаровані вбивствами ключових представників ХАМАС та “Хезболли”.
- Байден також обговорював спільну підготовку до відбиття можливої атаки з боку Ірану та “Хезболли” з Нетаньягу.
Що відомо про напруженність між Байденом та Нетаньягу
Зазначається, що Байден вимагає від Нетаньягу негайно припинити бойові дії у Секторі Гази про палестинських бойовиків терористичного угруповання ХАМАС і досягти угоди щодо звільнення заручників.
За словами посадовців Білого дому журналістам видання, Байден та його оточення розчаровані вбивствам високопосадового політичного представника ХАМАС Ісмаїла Ганії і командира "Хезболли" Фуада Шукра.
Співрозмовники видання зазначають, що Байден у телефонній розмові з Нетаньягу обговорював спільну з Ізраїлем підготовку до відбиття ймовірної атаки з боку Ірану та бойовиків підконтрольного Тегерану ліванського угруповання “Хезболла”.
Байден також висловив незадоволення політикою прем’єр-міністра Ізраїлю протягом останнього тижня.
Що відомо про погрози США припинити допомогу Ізраїлю
За словами одного з посадовців Білого дому, Байден скаржився на те, що під час зустрічі із Нетаньягу минулого тижня домовився щодо дій стосовно досягнення угоди про звільнення заручників, однак замість цього прем’єр-міністр Ізраїлю наказав вбити найбільш впливового політичного представника ХАМАС.
Байден сказав Нетаньягу, що США допоможуть Ізраїлю відбити потенційну іранську атаку, але після цього він не очікує подальшої ескалації з ізраїльської сторони.
Він також попередив, що якщо Нетаньягу знову піде на ескалацію, йому не варто розраховувати на допомогу США.
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