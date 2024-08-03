Переломна точка. Байден застеріг Ізраїль від ескалації ситуації в регіоні
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Політика
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Переломна точка. Байден застеріг Ізраїль від ескалації ситуації в регіоні

Біньямін Нетаніягу та Джо Байден
Джерело:  Axios

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу пригрозив припиненням допомоги у разі зростання напруги у зоні бойових дій в Секторі Гази. 

Головні тези:

  • Байден вимагає від Нетаньягу припинити бойові дії та досягти угоди щодо звільнення заручників в Секторі Гази.
  • США невдоволені діями Ізраїлю у протистоянні з угрупованням ХАМАС.
  • Президент США попередив про можливі наслідки для Ізраїлю у разі подальшої ескалації конфлікту.
  • Посадовці Білого дому розчаровані вбивствами ключових представників ХАМАС та “Хезболли”.
  • Байден також обговорював спільну підготовку до відбиття можливої атаки з боку Ірану та “Хезболли” з Нетаньягу.

Що відомо про напруженність між Байденом та Нетаньягу

Зазначається, що Байден вимагає від Нетаньягу негайно припинити бойові дії у Секторі Гази про палестинських бойовиків терористичного угруповання ХАМАС і досягти угоди щодо звільнення заручників.

За словами посадовців Білого дому журналістам видання, Байден та його оточення розчаровані вбивствам високопосадового політичного представника ХАМАС Ісмаїла Ганії і командира "Хезболли" Фуада Шукра.

США вимагають від Ізраїля припинити ескалацію у Секторі Гази
Джо Байден

Співрозмовники видання зазначають, що Байден у телефонній розмові з Нетаньягу обговорював спільну з Ізраїлем підготовку до відбиття ймовірної атаки з боку Ірану та бойовиків підконтрольного Тегерану ліванського угруповання “Хезболла”.

Байден також висловив незадоволення політикою прем’єр-міністра Ізраїлю протягом останнього тижня.

Що відомо про погрози США припинити допомогу Ізраїлю

За словами одного з посадовців Білого дому, Байден скаржився на те, що під час зустрічі із Нетаньягу минулого тижня домовився щодо дій стосовно досягнення угоди про звільнення заручників, однак замість цього прем’єр-міністр Ізраїлю наказав вбити найбільш впливового політичного представника ХАМАС.

Байден сказав Нетаньягу, що США допоможуть Ізраїлю відбити потенційну іранську атаку, але після цього він не очікує подальшої ескалації з ізраїльської сторони.

Він також попередив, що якщо Нетаньягу знову піде на ескалацію, йому не варто розраховувати на допомогу США.

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