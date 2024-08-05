За словами глави Держдепу США Ентоні Блінкена, Іран та підконтрольна йому ліванська “Хезболла” можуть атакувати Ізраїль вже протягом 5 серпня.

Що відомо про намір Ірану та “Хезболли” здійснити атаку на Ізраїль

За інформацією журналістів видання, Блінкен скликав конференц-зв’язок для обговорення плану дій на Близькому Сході з партнерами з Великої сімки.

Зазначається, що напередодні очікуваної атаки Ірану на Ізраїль США прагнуть залучити партнерів для посилення дипломатичного тиску на Тегеран із метою пом’якшення наслідків ймовірної атаки.

Блінкен підкреслив, що обмеження наслідків атаки Ірану та “Хезболли” є найбільш ефективним способом запобігти розв’язанню масштабної війни в регіоні.

Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин, - тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та "Хезболли", а опісля стримати відповідь Ізраїлю, - зазначає очільник Держдепу США. Поширити

Зокрема, Блінкен звернувся до керівників МЗС країн Великої сімки із закликом чинити тиск на Іран та “Хезболлу”, а також Ізраїль, щоб уникнути наслідків масштабної ескалації.

Журналісти видання із посиланням на власні джерела підкреслюють, що під час телефонної розмови з очільниками МЗС країн G7 Блінкен виглядав розчарованим, розповідаючи про результати нещодавніх переговорів з Ізраїлем стосовно звільнення заручників у Секторі Гази та припинення вогню.

Держсек зізнався, що до вбивства в Тегерані, Білий дім був "близький до прориву" та що "зараз угода потрібна більше, ніж будь-коли".

Ізраїль вже заявляє про ракетні атаки “Хезболли”

За інформацією ізраїльських військових, у ніч на 5 серпня ППО країни працювала у відповідь на повітряні цілі, випущені у бік Ізраїлю зі сторони Лівану.

Кілька перехоплювачів було запущено до цілей, і було виявлено падіння поблизу Айєлет Ха-Шахар, - зазначається у заяві ЦАХАЛу. Поширити

Армія Ізраїлю

Ізраїльські військові додають, що внаслідок обстрілу, здійсненого підконтрольним Ірану ліванським терористичним угрупованням “Хезболла”, ізраїльський офіцер та ще один військовий отримали поранення середньої тяжкості.

Постраждалих військовослужбовців госпіталізували.

Крім того, сталася пожежа в цьому районі внаслідок атаки. Екстрені служби займаються гасінням займання.

Що кажуть в Ірані стосовно наміру атакувати Ізраїль

В Ірані на прохання урядів європейських та інших країн відмовитись від запланованої атаки по Ізраїлю відповіли відмовою.

Представники іранської влади заявили, що їм байдуже на ризик ескалації масштабної війни.

Західні дипломати, а також представники низки арабських країн намагались переконати Іран, що атака по Ізраїлю викличе дії у відповідь, а відмова від цього, дасть шанс на покращення відносин із Заходом.