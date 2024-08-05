По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, Иран и подконтрольная ему ливанская "Хезболла" могут атаковать Израиль уже 5 августа.
Главные тезисы
- Иран и “Хезболла” готовят атаку на Израиль, что вызывает беспокойство мирового сообщества.
- США и партнеры стремятся предотвратить войну в регионе путем дипломатии.
- Израиль уже столкнулся с ракетными атаками “Хезболлы”, что угрожает дальнейшей эскалацией конфликта.
- Иран отказывается отменять запланированную атаку на Израиль, игнорируя возможные последствия.
- Западные страны и арабские государства ведут переговоры с Ираном в надежде предотвратить эскалацию и сохранить мир в регионе.
Что известно о намерении Ирана и Хезболлы осуществить атаку на Израиль
По информации журналистов издания, Блинкен созвал конференц-связь для обсуждения плана действий на Ближнем Востоке с партнерами из Большой семерки.
Отмечается, что в преддверии ожидаемой атаки Ирана на Израиль США стремятся привлечь партнеров для усиления дипломатического давления на Тегеран с целью смягчения последствий предполагаемой атаки.
Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий атаки Ирана и Хезболлы является наиболее эффективным способом предотвратить развязывание масштабной войны в регионе.
В частности, Блинкен обратился к руководителям МИД стран Большой семерки с призывом оказывать давление на Иран и Хезболлу, а также Израиль, чтобы избежать последствий масштабной эскалации.
Журналисты издания со ссылкой на собственные источники подчеркивают, что во время телефонного разговора с главами МИД стран G7 Блинкен выглядел разочарованным, рассказывая о результатах недавних переговоров с Израилем по освобождению заложников в секторе Газа и прекращению огня.
Госсек признался, что до убийства в Тегеране Белый дом был "близок к прорыву" и что "сейчас соглашение нужно больше, чем когда-либо".
Израиль уже заявляет о ракетных атаках "Хезболлы"
По информации израильских военных, в ночь на 5 августа ПВО страны работало в ответ на воздушные цели, выпущенные в сторону Израиля со стороны Ливана.
Израильские военные добавляют, что в результате обстрела, совершенного подконтрольным Ирану ливанской террористической группировкой Хезболла, израильский офицер и еще один военный получили ранения средней тяжести.
Пострадавшие военнослужащие были госпитализированы.
Кроме того, произошел пожар в этом районе в результате атаки. Экстренные службы занимаются гашением возгорания.
Что говорят в Иране о намерении атаковать Израиль
В Иране по просьбе правительств европейских и других стран отказаться от запланированной атаки по Израилю ответили отказом.
Представители иранских властей заявили, что им безразлично риск эскалации масштабной войны.
Западные дипломаты, а также представители ряда арабских стран пытались убедить Иран, что атака по Израилю вызовет ответные действия, а отказ от этого даст шанс на улучшение отношений с Западом.
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