По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, Иран и подконтрольная ему ливанская "Хезболла" могут атаковать Израиль уже 5 августа.

Что известно о намерении Ирана и Хезболлы осуществить атаку на Израиль

По информации журналистов издания, Блинкен созвал конференц-связь для обсуждения плана действий на Ближнем Востоке с партнерами из Большой семерки.

Отмечается, что в преддверии ожидаемой атаки Ирана на Израиль США стремятся привлечь партнеров для усиления дипломатического давления на Тегеран с целью смягчения последствий предполагаемой атаки.

Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий атаки Ирана и Хезболлы является наиболее эффективным способом предотвратить развязывание масштабной войны в регионе.

Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов – то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а затем сдержать ответ Израиля, - отмечает глава Госдепа США. Поделиться

В частности, Блинкен обратился к руководителям МИД стран Большой семерки с призывом оказывать давление на Иран и Хезболлу, а также Израиль, чтобы избежать последствий масштабной эскалации.

Журналисты издания со ссылкой на собственные источники подчеркивают, что во время телефонного разговора с главами МИД стран G7 Блинкен выглядел разочарованным, рассказывая о результатах недавних переговоров с Израилем по освобождению заложников в секторе Газа и прекращению огня.

Госсек признался, что до убийства в Тегеране Белый дом был "близок к прорыву" и что "сейчас соглашение нужно больше, чем когда-либо".

Израиль уже заявляет о ракетных атаках "Хезболлы"

По информации израильских военных, в ночь на 5 августа ПВО страны работало в ответ на воздушные цели, выпущенные в сторону Израиля со стороны Ливана.

Несколько перехватчиков были запущены к целям, и были обнаружены падения вблизи Айелет Ха-Шахар, - отмечается в заявлении ЦАХАЛа. Поделиться

Армия Израиля

Израильские военные добавляют, что в результате обстрела, совершенного подконтрольным Ирану ливанской террористической группировкой Хезболла, израильский офицер и еще один военный получили ранения средней тяжести.

Пострадавшие военнослужащие были госпитализированы.

Кроме того, произошел пожар в этом районе в результате атаки. Экстренные службы занимаются гашением возгорания.

Что говорят в Иране о намерении атаковать Израиль

В Иране по просьбе правительств европейских и других стран отказаться от запланированной атаки по Израилю ответили отказом.

Представители иранских властей заявили, что им безразлично риск эскалации масштабной войны.

Западные дипломаты, а также представители ряда арабских стран пытались убедить Иран, что атака по Израилю вызовет ответные действия, а отказ от этого даст шанс на улучшение отношений с Западом.