Иран попросил в РФ радары и системы ПВО для войны против Израиля

Иран попросил в России современные системы противовоздушной обороны, поскольку готовится к возможной войне с Израилем. Пока известно, что оружие уже поставляется.

Иран готовится к войне с Израилем

Два иранских чиновника, знакомых с военным планированием, подтвердили, что Тегеран обратился в Россию с просьбой предоставить современные радары и средства ПВО.

Издание отметило, что 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где встретился с новым президентом страны Масудом Пезешкианом, а также командующим иранскими вооруженными силами, бригадным генералом Мохаммадом Багери, возглавляющим планирование военных ударов по Израилю.

В ходе встречи Пезешкиан заявил, что Иран полон решимости углубить отношения с Россией как со своим стратегическим партнером.

Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена, заявил новый президент страны. Поделиться

Также Пезешкиан отметил, что "преступные действия" Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе "являются наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил".

Совместные позиции Ирана и России "в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру", — сказал президент Ирана. Поделиться

В ответ Шойгу заявил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".

Что этому предшествовало

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кац передал предупреждение от Ирана о его готовности напасть на Израиль.

Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израиля в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.

Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий атаки Ирана и Хезболлы является наиболее эффективным способом предотвратить развязывание масштабной войны в регионе.

Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а затем сдержать ответ Израиля, — отмечает глава Госдепа США. Поделиться

Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.