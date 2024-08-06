Иран попросил в РФ радары и системы ПВО для войны против Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

Иран попросил в РФ радары и системы ПВО для войны против Израиля

Иран попросил в РФ радары и системы ПВО для войны против Израиля
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Иран попросил в России современные системы противовоздушной обороны, поскольку готовится к возможной войне с Израилем. Пока известно, что оружие уже поставляется.

Главные тезисы

  • Иран попросил  в России современные системы ПВО для подготовки к возможной войне с Израилем.
  • Россия и Иран укрепляют военное сотрудничество в рамках якобы общей глобальной безопасности.
  • США выражают обеспокоенность возможными атаками со стороны Ирана и призывают к ограничению эскалации конфликта.
  • Убийство лидера ХАМАС в Тегеране стало поводом для усиления напряженности в регионе и подготовки к возможным действиям.

Иран готовится к войне с Израилем

Два иранских чиновника, знакомых с военным планированием, подтвердили, что Тегеран обратился в Россию с просьбой предоставить современные радары и средства ПВО.

Издание отметило, что 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где встретился с новым президентом страны Масудом Пезешкианом, а также командующим иранскими вооруженными силами, бригадным генералом Мохаммадом Багери, возглавляющим планирование военных ударов по Израилю.

В ходе встречи Пезешкиан заявил, что Иран полон решимости углубить отношения с Россией как со своим стратегическим партнером.

Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена, заявил новый президент страны.

Также Пезешкиан отметил, что "преступные действия" Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе "являются наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил".

Совместные позиции Ирана и России "в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру", — сказал президент Ирана.

В ответ Шойгу заявил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".

Что этому предшествовало

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кац передал предупреждение от Ирана о его готовности напасть на Израиль.

Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израиля в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.

Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий атаки Ирана и Хезболлы является наиболее эффективным способом предотвратить развязывание масштабной войны в регионе.

Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а затем сдержать ответ Израиля, — отмечает глава Госдепа США.

Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США готовятся к нападению Ирана на Израиль
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты
Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран может осуществить атаку на Израиль в ближайшие сутки
Энтони Блинкен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?