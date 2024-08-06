Иран попросил в РФ радары и системы ПВО для войны против Израиля

Иран попросил в России современные системы противовоздушной обороны, поскольку готовится к возможной войне с Израилем. Пока известно, что оружие уже поставляется.
Главные тезисы
- Иран попросил в России современные системы ПВО для подготовки к возможной войне с Израилем.
- Россия и Иран укрепляют военное сотрудничество в рамках якобы общей глобальной безопасности.
- США выражают обеспокоенность возможными атаками со стороны Ирана и призывают к ограничению эскалации конфликта.
- Убийство лидера ХАМАС в Тегеране стало поводом для усиления напряженности в регионе и подготовки к возможным действиям.
Иран готовится к войне с Израилем
Два иранских чиновника, знакомых с военным планированием, подтвердили, что Тегеран обратился в Россию с просьбой предоставить современные радары и средства ПВО.
Издание отметило, что 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где встретился с новым президентом страны Масудом Пезешкианом, а также командующим иранскими вооруженными силами, бригадным генералом Мохаммадом Багери, возглавляющим планирование военных ударов по Израилю.
В ходе встречи Пезешкиан заявил, что Иран полон решимости углубить отношения с Россией как со своим стратегическим партнером.
Также Пезешкиан отметил, что "преступные действия" Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе "являются наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил".
В ответ Шойгу заявил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".
Что этому предшествовало
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кац передал предупреждение от Ирана о его готовности напасть на Израиль.
Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израиля в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.
США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.
Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий атаки Ирана и Хезболлы является наиболее эффективным способом предотвратить развязывание масштабной войны в регионе.
Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.
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