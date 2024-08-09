Росія отримує артснаряди від Ірану для війни проти України

Якими є обсяги постачань цих боєприпасів — невідомо, але це вже не вперше фіксується той факт, що Іран передає РФ боєприпаси прямо з конвеєра для використання у війні проти України.

Іран виготовляє артснаряди для Росії

Іран продовжує постачати армії РФ артилерійські снаряди. У Мережі з’явилися нові фото іранських копій 130-мм боєприпасів ОФ-482М, які РФ використовує на Мар’янському напрямку зі своїх гармат М-46.

Слід сказати, що іранські 130-мм боєприпаси досить рідко фіксуються на фото чи відео на відміну від снарядів з КНДР.

Коли йдеться про постачання до РФ артилерійських боєприпасів КНДР, то це переважно поставки "із запасів", тоді як Іран відправляє снаряди фактично з конвеєра — наприклад, на тих же 130-мм боєприпасах зазначено 2024 рік виробництва, 10 партія. Поширити

Це вже не вперше, коли на полі бою в руках російських окупантів помічені саме "свіжі" боєприпаси іранського виробництва.

Наприклад, на початку цього року у мережі з’явилося зображення одразу трьох 122-мм снарядів у руках ворога — їхнього власного виробництва, а також з Північної Кореї та Ірану.

Іранські, корейські та російські снаряди 130 мм

І якщо російські та іранські снаряди були виготовлені у 2023 році, то боєприпас з КНДР виглядав відносно старим, зокрема видніється іржа, що проступає на, ймовірно, перефарбованому боєприпасі.

І якщо вже говорити про боєприпаси саме з КНДР, то раніше у РФ бідкалися на систематичний масовий брак у боєприпасах з Північної Кореї.

Щодо гармат М-46, які використовує армія РФ на полі бою в Україні, то ще на початку року рашисти перейшли до розконсервації цих 130-мм гармат родом з 1950-х років, тоді ж припускалося, що РФ, ймовірно, буде просити боєприпаси для цих гармат у КНДР

У Росії випускатимуть "новий" дрон-камікадзе

Російський "Завод Сигнал" запантентував свій безпілотник, який візуально нагадує дрон-камікадзе Qasef іранської розробки, який вже використовувався єменськими хуситами.

Патент передбачає, що цей свій дрон російський "Завод Сигнал" виготовлятиме методом лиття пластмаси під тиском на термопластавтоматі, елементи корпусу поєднуватимуться між собою віброзварюванням або спеціальним клеєм, а потім готові елементи конструкції дрона мають насаджуватись на силову з’єднувальну трубу та лонжерон центроплану з вуглепластику.

Найбільш ймовірно, що йдеться про профільне підприємство в місті Ульяновск, яке формально спеціалізується на виробництві вузлів та агрегатів для авіаційної промисловості та автомобільної індустрії. Поширити

На початку січня 2024 року були повідомлення про те, що російський "Завод Сигнал" в Ульяновску має намір розгорнути власне виробництво безпілотників, на яке збирались залучити місцевих школярів та студентів. Тип дронів при цьому не заявлявся.