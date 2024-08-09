Росія отримує артснаряди від Ірану для війни проти України

Якими є обсяги постачань цих боєприпасів — невідомо, але це вже не вперше фіксується той факт, що Іран передає РФ боєприпаси прямо з конвеєра для використання у війні проти України.
Головні тези:
- Іран постачає артилерійські снаряди Росії, які фактично використовуються на полі бою в Україні.
- На відміну від КНДР, які частіше постачають “запаси”, Іран надсилає нові боєприпаси прямо з конвеєра.
- Аналіз фото свідчить про те, що іранські снаряди відзначаються свіжістю та якістю, порівняно з постачаннями від Північної Кореї.
- Стратегічне постачання артилерійських снарядів від Ірану до Росії підіймає питання про безпеку в регіоні та необхідність міжнародної реакції.
Іран виготовляє артснаряди для Росії
Іран продовжує постачати армії РФ артилерійські снаряди. У Мережі з’явилися нові фото іранських копій 130-мм боєприпасів ОФ-482М, які РФ використовує на Мар’янському напрямку зі своїх гармат М-46.
Слід сказати, що іранські 130-мм боєприпаси досить рідко фіксуються на фото чи відео на відміну від снарядів з КНДР.
Це вже не вперше, коли на полі бою в руках російських окупантів помічені саме "свіжі" боєприпаси іранського виробництва.
Наприклад, на початку цього року у мережі з’явилося зображення одразу трьох 122-мм снарядів у руках ворога — їхнього власного виробництва, а також з Північної Кореї та Ірану.
І якщо російські та іранські снаряди були виготовлені у 2023 році, то боєприпас з КНДР виглядав відносно старим, зокрема видніється іржа, що проступає на, ймовірно, перефарбованому боєприпасі.
І якщо вже говорити про боєприпаси саме з КНДР, то раніше у РФ бідкалися на систематичний масовий брак у боєприпасах з Північної Кореї.
Щодо гармат М-46, які використовує армія РФ на полі бою в Україні, то ще на початку року рашисти перейшли до розконсервації цих 130-мм гармат родом з 1950-х років, тоді ж припускалося, що РФ, ймовірно, буде просити боєприпаси для цих гармат у КНДР
У Росії випускатимуть "новий" дрон-камікадзе
Російський "Завод Сигнал" запантентував свій безпілотник, який візуально нагадує дрон-камікадзе Qasef іранської розробки, який вже використовувався єменськими хуситами.
Патент передбачає, що цей свій дрон російський "Завод Сигнал" виготовлятиме методом лиття пластмаси під тиском на термопластавтоматі, елементи корпусу поєднуватимуться між собою віброзварюванням або спеціальним клеєм, а потім готові елементи конструкції дрона мають насаджуватись на силову з’єднувальну трубу та лонжерон центроплану з вуглепластику.
На початку січня 2024 року були повідомлення про те, що російський "Завод Сигнал" в Ульяновску має намір розгорнути власне виробництво безпілотників, на яке збирались залучити місцевих школярів та студентів. Тип дронів при цьому не заявлявся.
Вибір підприємства можна пояснити одразу кілька можливими факторами — ініціатива керівництва самого заводу, виробничі компетенції, фактор близькості до внутрішніх водних шляхів, якими у випадку потреби можна буде доставляти необхідні для виробництва вузли та агрегати.
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