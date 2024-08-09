Россия получает артснаряды от Ирана для войны против Украины

Каковы объемы поставок этих боеприпасов — неизвестно, но это уже не впервые фиксируется тот факт, что Иран передает РФ боеприпасы прямо с конвейера для использования в войне против Украины.

Иран производит артснаряды для России

Иран продолжает поставлять армии РФ артиллерийские снаряды. В Сети появились новые фото иранских копий 130-мм боеприпасов ОФ-482М, которые РФ использует на Марьянском направлении из своих орудий М-46.

Следует подчеркнуть, что иранские 130-мм боеприпасы довольно редко фиксируются на фото или видео в отличие от снарядов из КНДР.

Когда речь идет о поставках в РФ артиллерийских боеприпасов КНДР, это преимущественно поставки "из запасов", тогда как Иран отправляет снаряды фактически с конвейера — например, на тех же 130-мм боеприпасах указан 2024 год производства, 10 партия. Поделиться

Это уже не в первый раз, когда на поле боя в руках российских оккупантов замечены именно "свежие" боеприпасы иранского производства.

К примеру, в начале этого года в сети появилось изображение сразу трех 122-мм снарядов в руках врага — их собственного производства, а также из Северной Кореи и Ирана.

Иранские, корейские и русские снаряды 130 мм.

И если российские и иранские снаряды были изготовлены в 2023 году, то боеприпас из КНДР выглядел относительно старым, в частности, виднеется ржавчина, проступающая на, вероятно, перекрашенном боеприпасе.

И если уж говорить о боеприпасах именно из КНДР, то раньше в РФ жаловались на систематический массовый брак в боеприпасах из Северной Кореи.

Что касается пушек М-46, которые использует армия РФ на поле боя в Украине, то еще в начале года рашисты перешли к расконсервации этих 130-мм пушек родом из 1950-х годов, тогда же предполагалось, что РФ, вероятно, будет просить боеприпасы для этих орудий в КНДР

В России будут выпускать "новый" дрон-камикадзе

Российский "Завод Сигнал" запантентовал свой беспилотник, визуально напоминающий дрон-камикадзе Qasef иранской разработки, уже использовавшийся йеменскими хуситами.

Патент предусматривает, что этот свой дрон российский "Завод Сигнал" будет изготавливать методом литья пластмассы под давлением на термопластавтомате, элементы корпуса будут сочетаться между собой вибровкой или специальным клеем, а затем готовые элементы конструкции дрона должны насаживаться на силовую соединительную трубу. .

Наиболее вероятно, что речь идет о профильном предприятии в городе Ульяновске, формально специализирующемся на производстве узлов и агрегатов для авиационной промышленности и автомобильной индустрии. Поделиться

В начале января 2024 года были сообщения о том, что российский "Завод Сигнал" в Ульяновске намерен развернуть собственное производство беспилотников, на которое собирались привлечь местных школьников и студентов. Тип дронов при этом не заявлялся.