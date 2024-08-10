Россия может получить от Ирана сотни баллистических ракет Fath-360 и Ababil для использования в преступной войне против Украины.
Главные тезисы
- Иран готовится передать России сотни баллистических ракет Fath-360 и Ababil для использования в войне против Украины
- Ракеты Ababil и Fath-360 имеют возможность поражать цели на значительном расстоянии, представляя серьезную угрозу для региона
- Потенциальная передача иранских баллистических ракет России вызывает волнения в международном сообществе и может привести к напряжению отношений
- Ракета Fath-360, или BM-120, способна достигать скорости в 4 Маха и поражать цели на расстоянии до 120 км
- Ракеты Ababil и Fath-360 могут использоваться для атак на фронте и в глубоком тылу врага, представляя серьезную опасность для безопасности региона
Что известно о намерениях Ирана передать России сотни баллистических ракет
Аналитики подчеркивают, что ракеты Ababil длиной 3,7 м и весом 240 кг способны поражать цели на расстоянии до 86 км.
Они существуют в модификациях со спутниковой и инерциальной системами управления и имеют дополнительную оптико-электронную систему наведения непосредственно перед поражением целей.
Аналитики также обращают внимание, что Иран до последнего скрывал существование этих ракет.
Название Ababil также могут иметь новые иранские БПЛА в разведывательных и ударных модификациях.
Что известно об иранских ракетах Fath-360
Ракета Fath-360, также известная как BM-120, впервые была показана Ираном только в 2021 году.
Аналитики отмечают, что длина этой ракеты составляет 5,1 метра, а диаметр 368 мм, общий вес – 787 кг, из которой вес боевой части – 150 кг.
Ракета способна достигать скорости в 4 Маха и поражать цели на расстоянии до 120 км.
Система наводки состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.
Аналитики подчеркивают, что, скорее всего, эта ракета является уменьшенной версией Fateh-110.
Зрительно, кроме размера, который порой сложно различить на фото, они отличаются хвостовым оперением в районе хвоста.
При этом пусковая Fath-360, являющаяся уже традицией для Ирана, замаскирована под обычный гражданский грузовик.
Главной разницей между Fath-360, Ababil и Fateh-110 Zolfagar является то, что первые предназначены для непосредственного применения против целей на фронте и в ближнем тылу, а другие - для атак объектов в глубоком тылу.
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