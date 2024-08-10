Иран может передать России сотни баллистических ракет
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Политика
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Иран может передать России сотни баллистических ракет

Иранские ракеты
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Источник:  Defense Express

Россия может получить от Ирана сотни баллистических ракет Fath-360 и Ababil для использования в преступной войне против Украины.

Главные тезисы

  • Иран готовится передать России сотни баллистических ракет Fath-360 и Ababil для использования в войне против Украины
  • Ракеты Ababil и Fath-360 имеют возможность поражать цели на значительном расстоянии, представляя серьезную угрозу для региона
  • Потенциальная передача иранских баллистических ракет России вызывает волнения в международном сообществе и может привести к напряжению отношений
  • Ракета Fath-360, или BM-120, способна достигать скорости в 4 Маха и поражать цели на расстоянии до 120 км
  • Ракеты Ababil и Fath-360 могут использоваться для атак на фронте и в глубоком тылу врага, представляя серьезную опасность для безопасности региона

Что известно о намерениях Ирана передать России сотни баллистических ракет

Аналитики подчеркивают, что ракеты Ababil длиной 3,7 м и весом 240 кг способны поражать цели на расстоянии до 86 км.

Они существуют в модификациях со спутниковой и инерциальной системами управления и имеют дополнительную оптико-электронную систему наведения непосредственно перед поражением целей.

Также известно, что пуск ракеты осуществляется из транспортно-пусковых контейнеров, группирующихся по 8 на одной платформе, - добавляют авторы материала.

Иран может передать России сотни баллистических ракет
Иранские ракеты

Аналитики также обращают внимание, что Иран до последнего скрывал существование этих ракет.

Название Ababil также могут иметь новые иранские БПЛА в разведывательных и ударных модификациях.

Что известно об иранских ракетах Fath-360

Ракета Fath-360, также известная как BM-120, впервые была показана Ираном только в 2021 году.

Аналитики отмечают, что длина этой ракеты составляет 5,1 метра, а диаметр 368 мм, общий вес – 787 кг, из которой вес боевой части – 150 кг.

Ракета способна достигать скорости в 4 Маха и поражать цели на расстоянии до 120 км.

Система наводки состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

Аналитики подчеркивают, что, скорее всего, эта ракета является уменьшенной версией Fateh-110.

Зрительно, кроме размера, который порой сложно различить на фото, они отличаются хвостовым оперением в районе хвоста.

При этом пусковая Fath-360, являющаяся уже традицией для Ирана, замаскирована под обычный гражданский грузовик.

Главной разницей между Fath-360, Ababil и Fateh-110 Zolfagar является то, что первые предназначены для непосредственного применения против целей на фронте и в ближнем тылу, а другие - для атак объектов в глубоком тылу.

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