Россия может получить от Ирана сотни баллистических ракет Fath-360 и Ababil для использования в преступной войне против Украины.

Что известно о намерениях Ирана передать России сотни баллистических ракет

Аналитики подчеркивают, что ракеты Ababil длиной 3,7 м и весом 240 кг способны поражать цели на расстоянии до 86 км.

Они существуют в модификациях со спутниковой и инерциальной системами управления и имеют дополнительную оптико-электронную систему наведения непосредственно перед поражением целей.

Также известно, что пуск ракеты осуществляется из транспортно-пусковых контейнеров, группирующихся по 8 на одной платформе, - добавляют авторы материала. Поделиться

Иранские ракеты

Аналитики также обращают внимание, что Иран до последнего скрывал существование этих ракет.

Название Ababil также могут иметь новые иранские БПЛА в разведывательных и ударных модификациях.

Что известно об иранских ракетах Fath-360

Ракета Fath-360, также известная как BM-120, впервые была показана Ираном только в 2021 году.

Аналитики отмечают, что длина этой ракеты составляет 5,1 метра, а диаметр 368 мм, общий вес – 787 кг, из которой вес боевой части – 150 кг.

Ракета способна достигать скорости в 4 Маха и поражать цели на расстоянии до 120 км.

Система наводки состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

Аналитики подчеркивают, что, скорее всего, эта ракета является уменьшенной версией Fateh-110.

Зрительно, кроме размера, который порой сложно различить на фото, они отличаются хвостовым оперением в районе хвоста.

При этом пусковая Fath-360, являющаяся уже традицией для Ирана, замаскирована под обычный гражданский грузовик.

Главной разницей между Fath-360, Ababil и Fateh-110 Zolfagar является то, что первые предназначены для непосредственного применения против целей на фронте и в ближнем тылу, а другие - для атак объектов в глубоком тылу.