Транзит российского газа через Суджу. Какое решение может принять Украина

Согласно данным Bloomberg, украинские власти не собираются блокировать транзит российского газа через Суджу на фоне последних событий, когда город перешел под контроль ВСУ.

Почему Украине выгодно сохранить транзит газа через Суджу

По словам журналистов, по состоянию на сегодняшний день Россия и Украина намерены сохранить поставки газа в Европу через станцию в Судже, даже несмотря на активные боевые действия вблизи транзитного пункта.

Что важно понимать, обе страны имеют финансовую мотивацию в этом вопросе.

Как известно, Украине транзит российского топлива позволяет подпитывать экономику. Согласно последним данным, речь идет о около 1 млрд дол.

На этом фоне нельзя также забывать, что именно страны Европы остаются одними из крупнейших покупателей российского газа.

Обе стороны не намерены останавливать потоки через газозаборную станцию "Суджа" в Курской области России, — уверяет Bloomberg. Поделиться

Украина не хочет разочаровывать своих союзников

Как отмечают журналисты, Украина стремится к тому, чтобы ее считали надежным партнером Европы.

Власти страны также рассчитывают, что трейдеры региона начнут активнее использовать ее огромные газовые хранилища.

Воины ВСУ осведомлены, что любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоприемной станции может остановить поставки.

Bloomberg также отмечает, что пока большинство стран Европы искало альтернативы российскому трубопроводному газу после вторжения РФ в Украину в 2022 году, такие страны как Австрия, Словакия и Молдова продолжают импортировать продукцию "Газпрома" через Украину.

Это оказывает существенное влияние на ситуацию в целом.