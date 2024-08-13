Транзит російського газу через Суджу. Яке рішення може ухвалити Україна

Згідно з даними Bloomberg, українська влада не збирається блокувати транзит російського газу через Суджу на тлі останніх подій, коли місто перейшло під контроль ЗСУ.

Чому Україні вигідно зберегти транзит газу через Суджу

За словами журналістів, станом на сьогодні Росія та Україна мають намір зберегти постачання газу до Європи через станцію в Суджі, навіть попри активні бойові дії поблизу транзитного пункту.

Що важливо розуміти, обидві країни мають фінансову мотивацію у цьому питанні.

Як відомо, для України транзит російського палива дає можливість підживлювати економіку. Згідно з останніми даними, йдеться про близько 1 млрд дол.

На цьому тлі не можна також забувати про те, що саме країни Європи залишаються одними із найбільших покупців російського газу.

Обидві сторони не мають наміру зупиняти потоки через газозабірну станцію "Суджа" в Курській області Росії, — запевняє Bloomberg. Поширити

Україна не хоче розчаровувати своїх союзників

Як зазначають журналісти, Україна прагне, щоб її вважали надійним партнером Європи.

Влада країни також розраховує на те, що трейдери регіону почнуть активніше використовувати її величезні газові сховища.

Воїни ЗСУ також усвідомлюють, що будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газоприймальній станції може зупинити постачання.

Bloomberg також наголошує, що поки більшість країн Європи шукала альтернативи російському трубопровідному газу після вторгнення РФ в Україну у 2022 році, такі країни, як Австрія, Словаччина та Молдова, продовжують імпортувати продукцію “Газпрому” через Україну.

Це має суттєвий вплив на ситуацію загалом.