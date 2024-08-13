Через брак військової техніки у злочинній війні проти України окупаційна армія РФ вже забирає її з сусідньої підконтрольної Білорусі.

Що відомо про передачу Білорусю військової техніки російським окупантам

Зазначається, що самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав передати російським окупантам військову техніку зі складів діючих білоруських підрозділів, оскільки армія його країни також спустошила власний загальний арсенал.

Підкреслюється, що про відповідне рішення журналісти видання дізнались від співрозмовника з Міноборони Білорусі.

У публікації зазначається, що Росія звернулась до Білорусі із проханням щодо передачі техніки після початку успішного наступу ЗСУ у Курській області.

На Курщині російські військові зіткнулись із гострим дефіцитом озброєнь та важкої техніки.

Танки білоруської армії

При цьому журналісти видання зазначають, що Білорусь вже не вперше передає Росії власну військову техніку.

Наприклад, у 2022 році, коли російські збройні сили зазнали значних втрат в Україні після повномасштабного вторгнення, Росія звернулася до Білорусі з проханням використовувати її арсенали.

Що відомо про критичну ситуацію з озброєнням та технікою в армії Білорусі

Однак наразі, як наголошується у матеріалі видання, склалась критична ситуація.

У 2022 році Лукашенко передавав техніку РФ зі складів, а зараз він змушений віддавати техніку з діючих підрозділів.

Це вказує на те, що власні арсенали Білорусі були фактично спустошені.

Примітно, що, не дивлячись на спустошені склади зброї, Лукашенко нещодавно почав натякати на ймовірні прямі бойові дії з Україною.

Причиною для таких маніпулятивних погроз та показового переміщення білоруської техніки на кордоні стало те, що самопроголошеному президенту Білорусі примарились українські безпілотники, які нібито "переткнули повітряний простір".