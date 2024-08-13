За неимением военной техники в преступной войне против Украины оккупационная армия РФ уже забирает ее из соседней подконтрольной Беларуси.

Что известно о передаче Белоруссии военной техники российским оккупантам

Отмечается, что самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко отдал приказ передать российским оккупантам военную технику из составов действующих белорусских подразделений, поскольку армия его страны также опустошила собственный общий арсенал.

Подчеркивается, что соответствующее решение журналисты издания узнали от собеседника из Минобороны Беларуси.

В публикации говорится, что Россия обратилась в Беларусь с просьбой о передаче техники после начала успешного наступления ВСУ в Курской области.

В Курщине российские военные столкнулись с острым дефицитом вооружений и тяжелой техники.

Танки белорусской армии

При этом журналисты издания отмечают, что Беларусь уже не в первый раз передает России собственную военную технику.

Например, в 2022 году, когда российские вооруженные силы понесли значительные потери в Украине после полномасштабного вторжения, Россия обратилась к Беларуси с просьбой использовать ее арсеналы.

Что известно о критической ситуации с вооружением и техникой в армии Беларуси

Однако, как отмечается в материале издания, сложилась критическая ситуация.

В 2022 году Лукашенко передавал технику РФ со складов, а сейчас вынужден отдавать технику из действующих подразделений.

Это говорит о том, что собственные арсеналы Беларуси были фактически опустошены.

Примечательно, что, несмотря на опустошенные оружейные склады, Лукашенко недавно начал намекать на вероятные прямые боевые действия с Украиной.

Причиной таких манипулятивных угроз и показательного перемещения белорусской техники на границе стало то, что самопровозглашённому президенту Беларуси привиделись украинские беспилотники, якобы "перекрывшие воздушное пространство".