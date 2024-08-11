Беларусь начала перебрасывать танки в приграничье с Украиной — видео

11 августа Беларусь начала опрокидывать свои танки в приграничные районы из Украины. Их перемещают на Гомельское и Мозырское тактические направления.
Главные тезисы
- Беларусь начала перебрасывать свои танки к границе с Украиной, усиливая пограничные области.
- Лукашенко приказал отправить военную технику, включая ракетные системы “Полонез” и “Искандер”, к украинской границе.
- Определенные подразделения ВС Беларуси уже находятся в готовности, готовясь к комбинированным маршам на Гомельское и Мозырское тактические направления.
- Нелегитимный президент Лукашенко требует усиления группировки войск в приграничных районах, которые граничат с Киевской и Черниговской областями Украины.
Беларусь начала усиливать пограничные области
Отмечается, что подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.
Лукашенко приказал отправить "Искандеры" и РСЗО в украинскую границу
10 августа нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.
С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.
По его словам, Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
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