Беларусь начала перебрасывать танки в приграничье с Украиной — видео

11 августа Беларусь начала опрокидывать свои танки в приграничные районы из Украины. Их перемещают на Гомельское и Мозырское тактические направления.

Беларусь начала усиливать пограничные области

Отмечается, что подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.

Военнослужащие загружают военную технику на железнодорожный транспорт и начинают комбинированный марш в назначенные районы (Гомельское и Мозырское тактические направления — ред.), — указывается в заявлении Минобороны Беларуси. Поделиться

Лукашенко приказал отправить "Искандеры" и РСЗО в украинскую границу

10 августа нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.