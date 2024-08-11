Беларусь начала перебрасывать танки в приграничье с Украиной — видео
Категория
Мир
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Беларусь начала перебрасывать танки в приграничье с Украиной — видео

Беларусь начала перебрасывать танки в приграничье с Украиной — видео
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Источник:  online.ua

11 августа Беларусь начала опрокидывать свои танки в приграничные районы из Украины. Их перемещают на Гомельское и Мозырское тактические направления.

Главные тезисы

  • Беларусь начала перебрасывать свои танки к границе с Украиной, усиливая пограничные области.
  • Лукашенко приказал отправить военную технику, включая ракетные системы “Полонез” и “Искандер”, к украинской границе.
  • Определенные подразделения ВС Беларуси уже находятся в готовности, готовясь к комбинированным маршам на Гомельское и Мозырское тактические направления.
  • Нелегитимный президент Лукашенко требует усиления группировки войск в приграничных районах, которые граничат с Киевской и Черниговской областями Украины.

Беларусь начала усиливать пограничные области

Отмечается, что подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.

Военнослужащие загружают военную технику на железнодорожный транспорт и начинают комбинированный марш в назначенные районы (Гомельское и Мозырское тактические направления — ред.), — указывается в заявлении Минобороны Беларуси.

Лукашенко приказал отправить "Искандеры" и РСЗО в украинскую границу

10 августа нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на совершение маршей в назначенные районы, — заявил Хренин.

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