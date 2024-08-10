Лукашенко приказал отправить "Искандеры" и РСЗО к украинской границе

10 августа нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.

Лукашенко снова пытается запугать Украину

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, Лукашенко отдал приказ касательно усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на проведение маршей в назначенные районы, — заявил Хренин. Поделиться

Лукашенко безосновательно начал обвинять Украину в атаке дронов

Как уже упоминалось ранее, 10 августа приспешник диктатора Путина обвинил Украину в нарушении беларуского воздушного пространства с помощью БпЛА, однако он не предоставил никаких доказательств.

Кроме того, Лукашенко уже начал угрожать Киеву ответом.

По словам нелегитимного президента РБ, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.

Он также добавил, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов.

Лукашенко продолжает врать, что в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины, — цинично лжет беларуский диктатор. Поделиться

Украинские власти лживые обвинения Александра Лукашенко пока не комментировали.