Лукашенко приказал отправить "Искандеры" и РСЗО к украинской границе

10 августа нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.
Главные тезисы
- Лукашенко пытается отвлечь украинские силы от прорыва в Курской области.
- Белорусский диктатор обвиняет Украину в атаке дронов, однако не дает никаких доказательств.
- Украина пока не комментировала ситуацию с передвижением ракетных систем Беларуси к ее границе.
Лукашенко снова пытается запугать Украину
С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.
По его словам, Лукашенко отдал приказ касательно усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
Лукашенко безосновательно начал обвинять Украину в атаке дронов
Как уже упоминалось ранее, 10 августа приспешник диктатора Путина обвинил Украину в нарушении беларуского воздушного пространства с помощью БпЛА, однако он не предоставил никаких доказательств.
Кроме того, Лукашенко уже начал угрожать Киеву ответом.
По словам нелегитимного президента РБ, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.
Он также добавил, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов.
Лукашенко продолжает врать, что в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.
Украинские власти лживые обвинения Александра Лукашенко пока не комментировали.
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