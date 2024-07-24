Белорусские хакеры ужесточили кибератаки на сайты органов местного самоуправления Украины

Хакеры из Беларуси атакуют украинские проектные офисы и органы местного самоуправления. Для получения необходимых данных они использовали вредоносную программу.

Белорусские хакеры усилили атаки на государственные сайты Украины

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала всплеск активности белорусской хакерской группировки UAC-0057 в период с 12 по 18 июля.

Злоумышленники использовали типичную для них комбинацию вредоносной программы PICASSOLOADER и бекдора Cobalt Strike Beacon, рассылая приманки с вредными макросами. Поделиться

Как информируют в Госспецсвязи, выявленные документы свидетельствуют об интересе хакеров к финансово-экономическим показателям, налогообложении, а также реформах органов местного самоуправления.

Призываем специалистов проектных офисов и сотрудников органов местного самоуправления быть особенно внимательными и безотлагательно обращаться в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности.

Хакерские атаки по Украине: что известно

В преддверии российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot. Киберзлоумышленники атаковали ряд украинских Telegram-каналов.

Кроме того, хакеры РФ активизировали атаки на телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Хакеры РФ увеличили количество кибератак на мобильных устройствах украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения. Поделиться

Особенности атак РФ на мобильные устройства: