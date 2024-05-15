Хакеры КНДР украли с международной биржи почти 150 млн долл
Категория
Мир
Дата публикации

Хакеры КНДР украли с международной биржи почти 150 млн долл

Хакеры
Читати українською
Источник:  Reuters

Хакеры из Северной Кореи украли 147,5 млн долл в криптовалюте с биржи HTX в конце 2023 года, а затем отмыли их через платформу Tornado Cash в марте 2024 года.

Хакеры КНДР воруют деньги с криптовалютных бирж

Наблюдатели сообщили комитету по санкциям Совета Безопасности ООН, что они расследовали 97 вероятных северокорейских кибератак на криптовалютные компании в период между 2017 и 2024 годами на общую сумму около 3,6 млрд долл США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН.

Сюда входит атака в конце прошлого года, когда с криптовалютной биржи HTX было похищено 147,5 млн долл, которые были отмыты в марте этого года, сообщили наблюдатели комитета.

По словам наблюдателей, только в 2024 году они обнаружили "11 краж криптовалют на сумму 54,7 млн долл", добавив, что многие из них "могли быть совершены IT-работниками КНДР, случайно нанятыми небольшими компаниями, связанными с криптовалютами".

Наблюдатели заявили, что, по данным государств-членов ООН и частных компаний, работающие за рубежом северокорейские ИТ-специалисты приносят "значительный доход для страны".

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, и эти меры были ужесточены с годами с целью сокращения финансирования ее баллистических ракетных и ядерных программ.

Хакерские атаки Северной Кореи

Reuters ознакомился с неопубликованным отчетом ООН, в котором говорится о расследовании кибератак.

Комиссия расследует 58 подозреваемых кибератак КНДР на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 годы стоимостью примерно 3 млрд долл., которые, как сообщается, помогают финансировать разработку оружия массового уничтожения КНДР, — пишут мониторы.

Ранее Пхеньян отрицал обвинения в хакерских атаках или других кибератаках.

Однако известно, что хакерские группы Северной Кореи, подчиненные Главному разведывательному управлению Пхеньяна, продолжали осуществлять большое количество кибератак.

Тенденции включают атаки КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также все больший общий доступ к инфраструктуре и инструментам, отмечают наблюдатели.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Хакеры КНДР атаковали военные учения США и Южной Кореи
Хакеры КНДР атаковали военные учения США и Южной Кореи
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Хакеры КНДР могли украсть 3 млрд долл для развития программы ядерного оружия
Хакер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Южная Корея подозревает КНДР в поставке России старых РСЗО
Ким Чен ЫН

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?