Хакеры КНДР украли с международной биржи почти 150 млн долл

Хакеры из Северной Кореи украли 147,5 млн долл в криптовалюте с биржи HTX в конце 2023 года, а затем отмыли их через платформу Tornado Cash в марте 2024 года.
Хакеры КНДР воруют деньги с криптовалютных бирж
Наблюдатели сообщили комитету по санкциям Совета Безопасности ООН, что они расследовали 97 вероятных северокорейских кибератак на криптовалютные компании в период между 2017 и 2024 годами на общую сумму около 3,6 млрд долл США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН.
По словам наблюдателей, только в 2024 году они обнаружили "11 краж криптовалют на сумму 54,7 млн долл", добавив, что многие из них "могли быть совершены IT-работниками КНДР, случайно нанятыми небольшими компаниями, связанными с криптовалютами".
Наблюдатели заявили, что, по данным государств-членов ООН и частных компаний, работающие за рубежом северокорейские ИТ-специалисты приносят "значительный доход для страны".
Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, и эти меры были ужесточены с годами с целью сокращения финансирования ее баллистических ракетных и ядерных программ.
Хакерские атаки Северной Кореи
Reuters ознакомился с неопубликованным отчетом ООН, в котором говорится о расследовании кибератак.
Ранее Пхеньян отрицал обвинения в хакерских атаках или других кибератаках.
Однако известно, что хакерские группы Северной Кореи, подчиненные Главному разведывательному управлению Пхеньяна, продолжали осуществлять большое количество кибератак.
Тенденции включают атаки КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также все больший общий доступ к инфраструктуре и инструментам, отмечают наблюдатели.
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