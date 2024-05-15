Хакеры КНДР украли с международной биржи почти 150 млн долл

Хакеры из Северной Кореи украли 147,5 млн долл в криптовалюте с биржи HTX в конце 2023 года, а затем отмыли их через платформу Tornado Cash в марте 2024 года.

Хакеры КНДР воруют деньги с криптовалютных бирж

Наблюдатели сообщили комитету по санкциям Совета Безопасности ООН, что они расследовали 97 вероятных северокорейских кибератак на криптовалютные компании в период между 2017 и 2024 годами на общую сумму около 3,6 млрд долл США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН.

Сюда входит атака в конце прошлого года, когда с криптовалютной биржи HTX было похищено 147,5 млн долл, которые были отмыты в марте этого года, сообщили наблюдатели комитета. Поделиться

По словам наблюдателей, только в 2024 году они обнаружили "11 краж криптовалют на сумму 54,7 млн долл", добавив, что многие из них "могли быть совершены IT-работниками КНДР, случайно нанятыми небольшими компаниями, связанными с криптовалютами".

Наблюдатели заявили, что, по данным государств-членов ООН и частных компаний, работающие за рубежом северокорейские ИТ-специалисты приносят "значительный доход для страны".

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, и эти меры были ужесточены с годами с целью сокращения финансирования ее баллистических ракетных и ядерных программ.

Хакерские атаки Северной Кореи

Reuters ознакомился с неопубликованным отчетом ООН, в котором говорится о расследовании кибератак.

Комиссия расследует 58 подозреваемых кибератак КНДР на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 годы стоимостью примерно 3 млрд долл., которые, как сообщается, помогают финансировать разработку оружия массового уничтожения КНДР, — пишут мониторы. Поделиться

Ранее Пхеньян отрицал обвинения в хакерских атаках или других кибератаках.

Однако известно, что хакерские группы Северной Кореи, подчиненные Главному разведывательному управлению Пхеньяна, продолжали осуществлять большое количество кибератак.