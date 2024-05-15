Хакери КНДР вкрали з міжнародної біржі майже 150 млн дол криптовалюти
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Хакери КНДР вкрали з міжнародної біржі майже 150 млн дол криптовалюти

Хакери
Джерело:  Reuters

Хакери з Північної Кореї вкрали 147,5 млн дол у криптовалюті з біржі HTX наприкінці 2023 року, а потім відмили їх через платформу Tornado Cash у березні 2024 року.

Хакери КНДР крадуть гроші з криптовалютних бірж

Cпостерігачі повідомили комітету з санкцій Ради Безпеки ООН, що вони розслідували 97 ймовірних північнокорейських кібератак на криптовалютні компанії в період між 2017 і 2024 роками на загальну суму близько 3,6 млрд дол США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на доповідь ООН.

Сюди входить атака наприкінці минулого року, коли з криптовалютної біржі HTX було викрадено 147,5 млн дол, які були відмиті в березні цього року, повідомили спостерігачі комітету.

За словами спостерігачів, лише у 2024 році вони виявили "11 крадіжок криптовалют на суму 54,7 млн дол", додавши, що багато з них "могли бути здійснені ІТ-працівниками КНДР, випадково найнятими невеликими компаніями, пов'язаними з криптовалютами".

Спостерігачі заявили, що, за даними держав-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-спеціалісти, які працюють за кордоном, приносять "значний дохід для країни".

Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року, і ці заходи були посилені з роками з метою скорочення фінансування її балістичних ракетних і ядерних програм.

Хакерські атаки Північної Кореї

Reuters ознайомився з неопублікованим звітом ООН, у якому йдеться про розслідування кібератак.

Комісія розслідує 58 підозрюваних кібератак КНДР на компанії, пов’язані з криптовалютою, у період з 2017 по 2023 роки, вартістю приблизно 3 млрд дол, які, як повідомляється, допомагають фінансувати розробку зброї масового знищення КНДР, — пишуть монітори.

Раніше Пхеньян заперечував звинувачення в хакерських атаках чи інших кібератаках.

Однак відомо, що хакерські групи Північної Кореї, підпорядковані Головному розвідувальному управлінню Пхеньяна — продовжували здійснювати велику кількість кібератак.

Тенденції включають атаки КНДР на оборонні компанії та ланцюжки поставок, а також все більший спільний доступ до інфраструктури та інструментів, — зазначають спостерігачі.

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