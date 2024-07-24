Білоруські хакери посилили кібератаки на сайти органів місцевого самоврядування України

Хакери з Білорусі атакують українські проєктні офіси та органи місцевого самоврядування. Для отримання необхідних даних вони використовували шкідливу програму.

Білоруські хакери посилили атаки на державні сайти України

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня.

Зловмисники використовували типову для них комбінацію шкідливої програми PICASSOLOADER та бекдору Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи-приманки зі шкідливими макросами. Поширити

Як інформують у Держспецзв'язку, виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування.

Закликаємо фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.

Хакерські атаки по Україні: що відомо

Напередодні російські хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Кіберзловмисники атакували низку українських Telegram-каналів.

Крім того, хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення. Поширити

Особливості атак РФ на мобільні пристрої: