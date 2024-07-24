Білоруські хакери посилили кібератаки на сайти органів місцевого самоврядування України
Категорія
Україна
Дата публікації

Білоруські хакери посилили кібератаки на сайти органів місцевого самоврядування України

Держспецзв’язку
Хакери

Хакери з Білорусі атакують українські проєктні офіси та органи місцевого самоврядування. Для отримання необхідних даних вони використовували шкідливу програму.

Головні тези:

  • Білоруські хакери активізували кібератаки на сайти органів місцевого самоврядування, використовуючи шкідливі програми для отримання фінансових та економічних даних.
  • Зловмисники швидко адаптувалися до нових методів захисту, використовуючи файли-приманки у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності.
  • Фахівці рекомендують бути особливо уважними та звертатися до відповідних служб у разі виявлення підозрілої активності, щоб забезпечити надійний захист від кібератак.

Білоруські хакери посилили атаки на державні сайти України

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня.

Зловмисники використовували типову для них комбінацію шкідливої програми PICASSOLOADER та бекдору Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи-приманки зі шкідливими макросами.

Як інформують у Держспецзв'язку, виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування.

Закликаємо фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.

Хакерські атаки по Україні: що відомо

Напередодні російські хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Кіберзловмисники атакували низку українських Telegram-каналів.

Крім того, хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.

Особливості атак РФ на мобільні пристрої:

  • використовуються легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";

  • поширюється шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

  • швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;

  • проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;

  • використовують файли-приманки: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

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