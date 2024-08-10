Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ до українського кордону

10 серпня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вимагати посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями України.

Лукашенко знову намагається залякати Україну

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерств оборони Білорусі Віктор Хренін.

За його словами, Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони, — заявив Хренін. Поширити

Лукашенко безпідставно почав звинувачувати Україну в атаці дронів

Як уже згадувалося раніше, 10 серпня поплічник диктатора Путіна звинуватив Україну у порушенні білоруського повітряного простору за допомогою БпЛА, однак він не надав жодних доказів.

Окрім того, Лукашенко уже почав погрожувати Києву відповіддю.

За словами нелегітимного президента РБ, ввечері 9 серпня ВПС та ППО Білорусі нібито були переведені у підвищену бойову готовність.

Він також додав, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів.

Лукашенко продовжує вигадувати, що нібито о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.

Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України, — цинічно бреше білоруський диктатор. Поширити

Українська влада брехливі звинувачення Олександра Лукашенка поки не коментувала.