Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ до українського кордону
Категорія
Політика
Дата публікації

Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ до українського кордону

Лукашенко
Джерело:  online.ua

10 серпня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вимагати посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями України.

Головні тези:

  • Лукашенко намагається відволікти українські сили від прориву у Курській області.
  • Білоруський диктатор звинувачує Україну в атаці дронів, однак не надає жодних доказів.
  • Україна поки не коментувала ситуацію з пересуванням ракетних систем Білорусі до її кордону.

Лукашенко знову намагається залякати Україну

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерств оборони Білорусі Віктор Хренін.

За його словами, Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони, — заявив Хренін.

Лукашенко безпідставно почав звинувачувати Україну в атаці дронів

Як уже згадувалося раніше, 10 серпня поплічник диктатора Путіна звинуватив Україну у порушенні білоруського повітряного простору за допомогою БпЛА, однак він не надав жодних доказів.

Окрім того, Лукашенко уже почав погрожувати Києву відповіддю.

За словами нелегітимного президента РБ, ввечері 9 серпня ВПС та ППО Білорусі нібито були переведені у підвищену бойову готовність.

Він також додав, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів.

Лукашенко продовжує вигадувати, що нібито о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.

Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України, — цинічно бреше білоруський диктатор.

Українська влада брехливі звинувачення Олександра Лукашенка поки не коментувала.

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