Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ до українського кордону

10 серпня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вимагати посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями України.
Головні тези:
- Лукашенко намагається відволікти українські сили від прориву у Курській області.
- Білоруський диктатор звинувачує Україну в атаці дронів, однак не надає жодних доказів.
- Україна поки не коментувала ситуацію з пересуванням ракетних систем Білорусі до її кордону.
Лукашенко знову намагається залякати Україну
З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерств оборони Білорусі Віктор Хренін.
За його словами, Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.
Лукашенко безпідставно почав звинувачувати Україну в атаці дронів
Як уже згадувалося раніше, 10 серпня поплічник диктатора Путіна звинуватив Україну у порушенні білоруського повітряного простору за допомогою БпЛА, однак він не надав жодних доказів.
Окрім того, Лукашенко уже почав погрожувати Києву відповіддю.
За словами нелегітимного президента РБ, ввечері 9 серпня ВПС та ППО Білорусі нібито були переведені у підвищену бойову готовність.
Він також додав, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів.
Лукашенко продовжує вигадувати, що нібито о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.
Українська влада брехливі звинувачення Олександра Лукашенка поки не коментувала.
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