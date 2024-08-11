Білорусь почала перекидати танки до прикордоння з Україною — відео

11 серпня Білорусь почала перекидати свої танки в прикордонні райони з Україною. Їх переміщують на Гомельський і Мозирський тактичні напрямки.
Головні тези:
- Білорусь відправляє танки на кордон з Україною, зміцнюючи прикордонні області.
- Військовослужбовці механізованого з'єднання ЗС Білорусі готуються до маршів на Гомельський і Мозирський тактичні напрямки.
- Лукашенко вимагає посилення угруповання військ у районах прикордоння з Київською та Чернігівською областями України.
- Підрозділи відділів сил спеціальних операцій, сухопутних військ та ракетних військ отримали завдання на здійснення маршів на призначені райони.
Білорусь почала посилювати прикордонні області
Зазначається, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.
Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ до українського кордону
10 серпня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вимагати посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями України.
З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерств оборони Білорусі Віктор Хренін.
За його словами, Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.
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