Білорусь почала перекидати танки до прикордоння з Україною — відео
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Білорусь почала перекидати танки до прикордоння з Україною — відео

Білорусь почала перекидати танки до прикордоння з Україною — відео
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Джерело:  online.ua

11 серпня Білорусь почала перекидати свої танки в прикордонні райони з Україною. Їх переміщують на Гомельський і Мозирський тактичні напрямки.

Головні тези:

  • Білорусь відправляє танки на кордон з Україною, зміцнюючи прикордонні області.
  • Військовослужбовці механізованого з'єднання ЗС Білорусі готуються до маршів на Гомельський і Мозирський тактичні напрямки.
  • Лукашенко вимагає посилення угруповання військ у районах прикордоння з Київською та Чернігівською областями України.
  • Підрозділи відділів сил спеціальних операцій, сухопутних військ та ракетних військ отримали завдання на здійснення маршів на призначені райони.

Білорусь почала посилювати прикордонні області

Зазначається, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.

Військовослужбовці завантажують військову техніку на залізничний транспорт і починають комбінований марш до призначених районів (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, — ред.), — вказується у заяві Міноборони Білорусі.

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10 серпня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вимагати посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями України.

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерств оборони Білорусі Віктор Хренін.

За його словами, Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони, — заявив Хренін.

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