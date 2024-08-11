Білорусь почала перекидати танки до прикордоння з Україною — відео

11 серпня Білорусь почала перекидати свої танки в прикордонні райони з Україною. Їх переміщують на Гомельський і Мозирський тактичні напрямки.

Білорусь почала посилювати прикордонні області

Зазначається, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.

Військовослужбовці завантажують військову техніку на залізничний транспорт і починають комбінований марш до призначених районів (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, — ред.), — вказується у заяві Міноборони Білорусі. Поширити

Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ до українського кордону

10 серпня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вимагати посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями України.

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерств оборони Білорусі Віктор Хренін.

За його словами, Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.