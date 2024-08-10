Беларусь угрожает Украине закрытием диппредставительства. В чем дело
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Беларусь угрожает Украине закрытием диппредставительства. В чем дело

Беларусь
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Источник:  online.ua

В Беларуси под фантазийными причинами заявили, что могут поднять вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины.

Главные тезисы

  • Беларусь угрожает закрыть дипломатическое представительство Украины в Минске из-за выдуманного инцидента с украинскими беспилотниками.
  • Лукашенко угрожает ответить на любые провокации и усиливает военное присутствие у границы с Украиной.
  • Украине грозит закрытие дипломатического представительства в Беларуси.

Беларусь угрожает Украине закрытием диппредставительства

МИД Беларуси вызвал временную поверенную по делам Украины Ольгу Тимуш и безапелляционно заявил ей, что страна может поднять вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины.

Как сообщает государственное агентство Белта со ссылкой на прессслужбу МИД Беларуси, Тимуш вызвали на фоне заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы зафиксированных украинских беспилотниках в воздушном пространстве страны.

Украинскому дипломату "был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

Особенно было отмечено, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

Что предшествовало скандалу в Беларуси

10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Белоруссии. Он заявил, что якобы белорусская система ПВО сбивала украинские дроны, всего зафиксировали около десятка БПЛА.

По его словам, инцидент произошел якобы вечером 9 августа, из-за чего военно-воздушные силы и противовоздушная оборона страны переведены в повышенную боевую готовность. Лукашенко пригрозил, что "без ответа какие-либо провокации не останутся".

Впоследствии Лукашенко дал указания ужесточить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы. Туда отправляют "Полонез" и "Искандер".

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