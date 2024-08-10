Беларусь угрожает Украине закрытием диппредставительства. В чем дело

В Беларуси под фантазийными причинами заявили, что могут поднять вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины.
Главные тезисы
- Беларусь угрожает закрыть дипломатическое представительство Украины в Минске из-за выдуманного инцидента с украинскими беспилотниками.
- Лукашенко угрожает ответить на любые провокации и усиливает военное присутствие у границы с Украиной.
- Украине грозит закрытие дипломатического представительства в Беларуси.
Беларусь угрожает Украине закрытием диппредставительства
МИД Беларуси вызвал временную поверенную по делам Украины Ольгу Тимуш и безапелляционно заявил ей, что страна может поднять вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины.
Украинскому дипломату "был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".
Особенно было отмечено, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.
Что предшествовало скандалу в Беларуси
10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Белоруссии. Он заявил, что якобы белорусская система ПВО сбивала украинские дроны, всего зафиксировали около десятка БПЛА.
Впоследствии Лукашенко дал указания ужесточить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы. Туда отправляют "Полонез" и "Искандер".
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