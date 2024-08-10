Білорусь погрожує Україні закриттям диппредставництва. В чому справа

У Білорусі під фантазійними причинами заявили, що можуть порушити питання про "доцільність подальшої присутності" в Мінську диппредставництва України.
Головні тези:
- Білорусь загрожує Україні закриттям дипломатичного представництва в Мінську ys,bnj через незаконне вторгнення українських безпілотників.
- Українська дипломатка була попереджена про можливе закриття представництва.
- Лукашенко загрожує відповісти на будь-які провокації та посилює військову присутність уздовж українського кордону.
Білорусь погрожує Україні закриттям диппредставництва
МЗС Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й безапеляційно заявило їй, що країна може порушити питання про "доцільність подальшої присутності" в Мінську диппредставництва України.
Українському дипломату "було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України".
Особливо було вказано на те, що, якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську.
Що передувало скандалу в Білорусі
10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що нібито білоруська система ППО збивала українські дрони, загалом під час цього зафіксували близько десятка БПЛА.
Згодом Лукашенко дав вказівки посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках біля українського кордону. Туди відправляють "Полонез" та "Іскандер".
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