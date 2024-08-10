Білорусь погрожує Україні закриттям диппредставництва. В чому справа
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Білорусь погрожує Україні закриттям диппредставництва. В чому справа

Білорусь
Джерело:  online.ua

У Білорусі під фантазійними причинами заявили, що можуть порушити питання про "доцільність подальшої присутності" в Мінську диппредставництва України.

Головні тези:

  • Білорусь загрожує Україні закриттям дипломатичного представництва в Мінську ys,bnj через незаконне вторгнення українських безпілотників.
  • Українська дипломатка була попереджена про можливе закриття представництва.
  • Лукашенко загрожує відповісти на будь-які провокації та посилює військову присутність уздовж українського кордону.

Білорусь погрожує Україні закриттям диппредставництва

МЗС Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й безапеляційно заявило їй, що країна може порушити питання про "доцільність подальшої присутності" в Мінську диппредставництва України.

Як повідомляє державне агентство Белта з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі, Тимуш викликали на тлі заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито зафіксовані українські безпілотники у повітряному просторі країни.

Українському дипломату "було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України".

Особливо було вказано на те, що, якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську.

Що передувало скандалу в Білорусі

10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що нібито білоруська система ППО збивала українські дрони, загалом під час цього зафіксували близько десятка БПЛА.

За його словами, інцидент стався нібито ввечері 9 серпня, через що військово-повітряні сили та протиповітряну оборону країни переведено в підвищену бойову готовність. Лукашенко пригрозив, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться".

Згодом Лукашенко дав вказівки посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках біля українського кордону. Туди відправляють "Полонез" та "Іскандер".

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