Біженців, евакуйованих з Курської область РФ, вирішили поселити у тимчасово окупованій Росією Запорізької області України. Про це заявив виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов.
Головні тези:
- Влада РФ евакуює біженців з Курської області на окуповані території України, плануючи їх розміщення у Запорізькій області.
- Біженців не захотіли вивозити в інші регіони Росії.
- Президент України Володимир Зеленський назвав прорив ЗСУ на Курщині фіналом війни Путіна та порівняв цю подію з катастрофою підводного човна “Курськ”.
- Україна наразі контролює близько 1000 кв. км території Росії.
Мешканців Курщини не захотіли евакуйовувати в інші регіони Росії
Як стверджує ставленик Путіна у Курській області, призначений Кремлем "очільник" Запорізької області Євген Балицький звернувся до нього з неочікуваною пропозицією.
Він, мовляв, закликав обладнати "санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки".
Однак він відмовився пояснювати, чому евакуйованих мешканців Курщини везуть на окуповані Росією українські території, а не в інші регіони країни-агресорки.
Що відомо про ситуацію у Курській області після прориву ЗСУ
Увечері 12 серпня український лідер Володимир Зеленський вперше офіційно прокоментував події, які відбувалися протягом останнього тижня на російській Курщині.
Прорив ЗСУ він назвав фіналом війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.
Що також цікаво, глава держави порівняв два “Курська” у житті російського диктатора — катастрофу на підводному човні “Курськ” та контрнаступ ЗСУ на Курську область.
Згідно з останніми даними, Україна контролює близько 1000 кв. км території Росії.
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