Влада РФ вивозить біженців з Курщини на окуповані території України

Біженців, евакуйованих з Курської область РФ, вирішили поселити у тимчасово окупованій Росією Запорізької області України. Про це заявив виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов.

Мешканців Курщини не захотіли евакуйовувати в інші регіони Росії

Як стверджує ставленик Путіна у Курській області, призначений Кремлем "очільник" Запорізької області Євген Балицький звернувся до нього з неочікуваною пропозицією.

Він, мовляв, закликав обладнати "санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки".

Найближчим часом буде укомплектовано перші рейси для відправлення людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області. Також у Курську область прибули запорізькі волонтери, які надаватимуть допомогу жителям тут, на місці, — заявив Смирнов. Поширити

Однак він відмовився пояснювати, чому евакуйованих мешканців Курщини везуть на окуповані Росією українські території, а не в інші регіони країни-агресорки.

Що відомо про ситуацію у Курській області після прориву ЗСУ

Увечері 12 серпня український лідер Володимир Зеленський вперше офіційно прокоментував події, які відбувалися протягом останнього тижня на російській Курщині.

Прорив ЗСУ він назвав фіналом війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.

Що також цікаво, глава держави порівняв два “Курська” у житті російського диктатора — катастрофу на підводному човні “Курськ” та контрнаступ ЗСУ на Курську область.

Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курська» — символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Володимир Зеленський Президент України

Згідно з останніми даними, Україна контролює близько 1000 кв. км території Росії.