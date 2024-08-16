ВСУ разбили еще одну российскую военную колонну в Курской области

В районе российского села Коренево Курской области РФ украинские силы успешно уничтожили российскую военную колонну. Об этом пишут вражеские военкоры.

Как развивается ситуация на Курщине

По словам прокремлевских военныхкоров Владимира Романова и Платона Маматова, под Корневым «случилось то же, что и под Рыльском».

Нет на войне хуже беды, чем идиоты в командирах. Враг ошибок не прощает, — посетовал Платон Маматов, однако дополнительных подробностей не раскрыл. Поделиться

Еще один прокремлевский военкор Романов жалуется, что в России до сих пор не научилась водить колонны, что и привело к роковым последствиям для врага.

Стоит обратить внимание, что фото и видео последствий удара они не публикуют. Подтверждений этой информации нет.

Что известно о первом случае уничтожения российской военной колонны в рамках Курской операции

Ночью 9 августа украинские силы с помощью HIMARS нанесли сокрушительный удар по российской колонне под Рыльском на Курщине.

Согласно последним данным, в подбитой колонне находились солдаты РФ как минимум двух воинских частей — в/ч 13140 (810 бригада морской пехоты, Севастополь) и в/ч 72164 (Ленинградская область).

Впоследствии удалось подтвердить личности двух погибших в колонне — это военнослужащие в/ч 13140 двоюродные братья из Астраханской области — Николай Линьков и Руслан Геляжов.

По словам мамы Линькова, тела мужчин доставили 13 августа в Ростовский морг.