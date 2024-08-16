ЗСУ розбили ще одну російську військову колону у Курській області

У районі російського селища Коренево Курської області РФ українські сили успішно знищили російську військову колону. Про це пишуть ворожі військкори.
Головні тези:
- Прокремлівські пропагандисти висловлюють невдоволення промахами російських командирів.
- Перший випадок знищення російської колони у Курській області стався під Рильськом.
- За останніми даними, у підбитій колоні знаходилися військовослужбовці РФ з мінімум двох військових частин.
Як розвивається ситуація на Курщині
За словами прокремлівських військкорів Володимира Романова і Платона Маматова, під Коренєвим «трапилося те саме, що й під Рильськом».
Ще один прокремлівський військкор Романов бідкається, що в Росії досі не навчилася водити колони, що і призвело для фатальних наслідків для ворога.
Варто звернути увагу на те, що фото та відео наслідків удару вони не публікують. Підтверджень цієї інформації немає.
Що відомо про перший випадок знищення російської військової колони у межах Курської операції
Уночі 9 серпня українські сили за допомогою HIMARS завдали нищівного удару по російській колоні під Рильськом, що на Курщині.
Згідно з останніми даними, у підбитій колоні знаходилися солдати РФ як мінімум двох військових частин — в/ч 13140 (810 бригада морської піхоти, Севастополь) та в/ год 72164 (Ленінградська область).
Згодом вдалося підтвердити особи двох загиблих у колоні — це військовослужбовці в/ч 13140 двоюрідні брати з Астраханської області — Микола Ліньков та Руслан Геляжов.
За словами мами Лінькова, тіла чоловіків доставили 13 серпня до Ростовського моргу.
Станом на ранок 16 серпня родичі щонайменше трьох військовослужбовців із в/ч 72164, які перебували в колоні під Рильськом, повідомили у тематичних чатах або групах про те, що тіла військових також доставили до ростовського моргу.
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