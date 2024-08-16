Як Путін буде зупиняти наступ ЗСУ на Курщині. США розкрили плани Кремля

Згідно з даними американських військових високопосадовців, армія РФ могла перекинути до Курської області кілька тисяч своїх солдатів з окупованих територій України, щоб зірвати просування воїнів ЗСУ.

Путін все-таки наважився на передислокацію своїх військ

Штатами досі не вдалося з’ясувати, яку точну кількість окупантів перекидає країна-агресорка, однак вони наразі активно працюють над цим.

Згідно з останніми даними, Росія перемістила у Курську область кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна.

Для нас очевидно, що Путін і російські військові перекидають деякі ресурси, деякі підрозділи до Курської області, щоб протидіяти тому, що роблять українці. Джон Кірбі Речник Ради національної безпеки

За словами останнього, передислокація російських військ з України не означає, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або навіть на півдні, в напрямку таких міст, як Запоріжжя.

Що важливо розуміти, найбільші та найкраще підготовлені підрозділи РФ залишаються на території України.

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Путін наразі не ставиться серйозно до питання оборони Курської області

За словами одного з інсайдерів, станом на сьогодні диктатор посилює оборону регіону переважно ненавченими призовниками, які приїжджають з інших регіонів країни-агресорки.

Окрім того, наголошується, що на додаток до військ, перекинутих з України, Росія також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда.

Деякі посадовці також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курської області, можливо, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України. Поширити

Анонімні джерела припускають, що насправді Путін може перекинути у Курську область ще більше своїх військ з території України.