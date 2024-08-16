Як Путін буде зупиняти наступ ЗСУ на Курщині. США розкрили плани Кремля

Згідно з даними американських військових високопосадовців, армія РФ могла перекинути до Курської області кілька тисяч своїх солдатів з окупованих територій України, щоб зірвати просування воїнів ЗСУ.
Головні тези:
- Путін не відмовився від військових операцій на території України навіть після передислокації військ.
- Росія посилює оборону Курської області ненавченими призовниками та військовослужбовцями з інших регіонів.
- Після передислокації військ з України, існують ризики відповіді Росії на інших напрямках українського фронту.
Путін все-таки наважився на передислокацію своїх військ
Штатами досі не вдалося з’ясувати, яку точну кількість окупантів перекидає країна-агресорка, однак вони наразі активно працюють над цим.
Згідно з останніми даними, Росія перемістила у Курську область кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна.
За словами останнього, передислокація російських військ з України не означає, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або навіть на півдні, в напрямку таких міст, як Запоріжжя.
Що важливо розуміти, найбільші та найкраще підготовлені підрозділи РФ залишаються на території України.
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Путін наразі не ставиться серйозно до питання оборони Курської області
За словами одного з інсайдерів, станом на сьогодні диктатор посилює оборону регіону переважно ненавченими призовниками, які приїжджають з інших регіонів країни-агресорки.
Окрім того, наголошується, що на додаток до військ, перекинутих з України, Росія також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда.
Анонімні джерела припускають, що насправді Путін може перекинути у Курську область ще більше своїх військ з території України.
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