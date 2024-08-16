ЗСУ оновили дані щодо втрат армії РФ на фронті

Протягом 15 серпня українські захисники встигли ліквідувати 1330 російських загарбників, а також знищити 59 артсистем, 35 ББМ та 12 танків ворога.
Головні тези:
- Армія РФ активно завдає удари по позиціях українських військ за допомогою ракет та авіації, але українські оборонці ефективно протистоять ворожим атакам.
- Найбільш запеклі бої тривають на Покровському напрямку, де українські сили відбивають численні ворожі атаки.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, однак контрольованою.
Втрати армії РФ станом на 16 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 596 950 (+1 330) осіб,
танків — 8496 (+12) од,
бойових броньованих машин — 16 461 (+35) од,
артилерійських систем — 16 927 (+59) од,
РСЗВ — 1 159 (+5) од,
засобів ППО — 922 (+0) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 659 (+61) од,
крилатих ракет — 2 429 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 22 848 (+73) од,
спеціальної техніки — 2 829 (+16) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 15-16 серпня
Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими загарбниками.
15 серпня армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ.
Ба більше, вказано, що ворог здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, наголошується, що найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках.
До прикладу, на Покровському напрямку українські оборонці відбили 41 ворожу атаку. в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.
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