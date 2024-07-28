Західні аналітики прогнозують, що завдяки успішному проведенню мобілізації, українські військові зможуть перехопити ініціативу в злочинної армії РФ у розв'язаній Кремлем війні ще до зими наступного року.
Головні тези:
- Українські військові можуть перехопити ініціативу війни з Росією завдяки успішній мобілізації.
- Фінансування допомоги Україні зі сторони США може допомогти зруйнувати домінування Росії на полі бою.
- Російські окупанти намагаються розтягнути українські сили на фронті, зокрема у Харківській області.
- На Харківщині російські вороги ведуть розвідку та готуються до можливих атак.
- Сили оборони України готові до будь-яких маневрів ворога та відсічі у разі нападу.
Що відомо про перспективи перехоплення українськими військовими ініціативи у війні
Зазначається, що наступ окупаційної армії РФ розпочався у той момент, коли українські військові перебували у доволі вразливій ситуації, відчуваючи нестачу особового складу, боєприпасів та оборонних позицій.
Володимир Зеленський у квітні підписав закон про мобілізацію.
Автори матеріалу підкреслюють, що у квітні цього року Конгрес США після тривалої паузи схвалив фінансування додаткової допомоги Україні.
РФ також нещодавно збільшила пропозицію щодо зарплати для добровольців, що свідчить про проблеми з вербуванням. Можливо, в якийсь момент їй доведеться знизити темп своїх операцій.
Що відомо про ситуацію на фронті на Харківщині
За інформацією офіцер бригади "Рубіж” НГУ Володимира Черняка в ефірі телемарафону, активні спроби атак російських окупантів поблизу населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині можуть свідчити про спроби розтягнути українські сили поблизу кордону.
Він зазначив, що кожен українець має розуміти, що на будь-якій точці, де проходить лінія кордону України та Росії, може бути відкрита нова ділянка фронту.
За його словами, Сили оборони готові до будь-яких маневрів ворога і дадуть відсіч. Черняк також розповів, що ворог намагається вклинитися в українську оборону. За його словами, діє російська розвідка.
Черняк додав, що ворог на Харківщині закопується - свої "нори, траншеї обладнує під кронами дерев, щоб захиститися від FPV-дронів та від скидів".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-