Західні аналітики прогнозують, що завдяки успішному проведенню мобілізації, українські військові зможуть перехопити ініціативу в злочинної армії РФ у розв'язаній Кремлем війні ще до зими наступного року.

Що відомо про перспективи перехоплення українськими військовими ініціативи у війні

Зазначається, що наступ окупаційної армії РФ розпочався у той момент, коли українські військові перебували у доволі вразливій ситуації, відчуваючи нестачу особового складу, боєприпасів та оборонних позицій.

Володимир Зеленський у квітні підписав закон про мобілізацію.

Зазначені цифри є секретними, але джерела, обізнані з цим питанням, сказали, що за місяць було зібрано в кілька разів більше військ, ніж раніше. У найближчі місяці вони масово почнуть потрапляти на фронт, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Військові ЗСУ

Автори матеріалу підкреслюють, що у квітні цього року Конгрес США після тривалої паузи схвалив фінансування додаткової допомоги Україні.

Все це означає, що домінування Росії на полі бою, швидше за все, буде зруйновано зимою. А у Москви свої головні болі. У Росії не закінчується бронетехніка, але її запаси скорочуються, - зазначається у публікації. Поширити

РФ також нещодавно збільшила пропозицію щодо зарплати для добровольців, що свідчить про проблеми з вербуванням. Можливо, в якийсь момент їй доведеться знизити темп своїх операцій.

Що відомо про ситуацію на фронті на Харківщині

За інформацією офіцер бригади "Рубіж” НГУ Володимира Черняка в ефірі телемарафону, активні спроби атак російських окупантів поблизу населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині можуть свідчити про спроби розтягнути українські сили поблизу кордону.

Він зазначив, що кожен українець має розуміти, що на будь-якій точці, де проходить лінія кордону України та Росії, може бути відкрита нова ділянка фронту.

Росіяни зараз стараються максимально відволікати і розтягувати українські сили по всій лінії бойового зіткнення. І це ми побачили в районі населеного пункту Сотницький Козачок, звідки росіяни в останні дні почали активно прострілювати українські території. Звичайно, що це може бути новою ділянкою фронту. Росіяни зараз активно спостерігають за тим, де українська оборона є слабшою, активно прощупують, щоб туди підтягувати максимальну кількість резервів, бо ціль у них одна – дістатися до Харкова, - зазначає Черняк. Поширити

За його словами, Сили оборони готові до будь-яких маневрів ворога і дадуть відсіч. Черняк також розповів, що ворог намагається вклинитися в українську оборону. За його словами, діє російська розвідка.

Наші розвідники деякий час тому зіткнулися з розвідувальною групою противника. "Зеленка" на Харківщині є дуже густою, тому спостерігати за переміщеннями таких груп є доволі складно. І в останній момент вдалося виявити таку групу і її знищити в повному складі, - підкреслив військовий. Поширити

Черняк додав, що ворог на Харківщині закопується - свої "нори, траншеї обладнує під кронами дерев, щоб захиститися від FPV-дронів та від скидів".