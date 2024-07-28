Западные аналитики прогнозируют, что благодаря успешному проведению мобилизации украинские военные смогут перехватить инициативу у преступной армии РФ в развязанной Кремлем войне еще до зимы следующего года.
Главные тезисы
- Украинские военные могут перехватить инициативу у России на фронте до зимы следующего года благодаря успешной мобилизации.
- Финансирование помощи от США украинским силам поможет разрушить доминирование России на поле боя.
- Силы обороны Украины готовы к любым маневрам врага и готовы отразить атаки на фронте в случае нападения.
- Закон о мобилизации, подписанный президентом Зеленским, способствует наращиванию вооруженных сил и подготовке к перехвату инициативы в войне.
- Ситуация на фронте в Харьковской области остается напряженной, с российскими оккупантами, проводящими разведывательную деятельность и активно пытающимися растянуть украинские силы.
Что известно о перспективах перехвата украинскими военными инициативы в войне
Отмечается, что наступление оккупационной армии РФ началось в тот момент, когда украинские военные находились в довольно уязвимой ситуации, испытывая нехватку личного состава, боеприпасов и оборонных позиций.
Владимир Зеленский подписал в апреле закон о мобилизации.
Авторы материала подчеркивают, что в апреле этого года Конгресс США после продолжительной паузы одобрил финансирование дополнительной помощи Украине.
РФ также недавно увеличила предложение о зарплате для добровольцев, что свидетельствует о проблемах с вербовкой. Возможно, в какой-то момент ему придется снизить темп своих операций.
Что известно о ситуации на фронте в Харьковской области
По информации офицера бригады "Рубеж" НГУ Владимира Черняка в эфире телемарафона, активные попытки атак российских оккупантов вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине могут свидетельствовать о попытках растянуть украинские силы вблизи границы.
Он отметил, что каждый украинец должен понимать, что на любой точке, где проходит линия границы Украины и России, может быть открыт новый участок фронта.
По его словам, Силы обороны готовы к любым маневрам врага и дадут отпор. Черняк также рассказал, что враг пытается вклиниться в украинскую оборону. По его словам, действует российская разведка.
Черняк добавил, что враг Харьковской области закапывается - свои "норы, траншеи оборудует под кронами деревьев, чтобы защититься от FPV-дронов и от сбросов".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-