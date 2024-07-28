Западные аналитики прогнозируют, что благодаря успешному проведению мобилизации украинские военные смогут перехватить инициативу у преступной армии РФ в развязанной Кремлем войне еще до зимы следующего года.

Что известно о перспективах перехвата украинскими военными инициативы в войне

Отмечается, что наступление оккупационной армии РФ началось в тот момент, когда украинские военные находились в довольно уязвимой ситуации, испытывая нехватку личного состава, боеприпасов и оборонных позиций.

Владимир Зеленский подписал в апреле закон о мобилизации.

Указанные цифры секретны, но источники, осведомленные с этим вопросом, сказали, что за месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше. В ближайшие месяцы они массово начнут попадать на фронт, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Военные ВСУ

Авторы материала подчеркивают, что в апреле этого года Конгресс США после продолжительной паузы одобрил финансирование дополнительной помощи Украине.

Все это означает, что доминирование России на поле боя, скорее всего, будет разрушено зимой. А у Москвы свои головные боли. В России не заканчивается бронетехника, но ее запасы сокращаются, отмечается в публикации. Поделиться

РФ также недавно увеличила предложение о зарплате для добровольцев, что свидетельствует о проблемах с вербовкой. Возможно, в какой-то момент ему придется снизить темп своих операций.

Что известно о ситуации на фронте в Харьковской области

По информации офицера бригады "Рубеж" НГУ Владимира Черняка в эфире телемарафона, активные попытки атак российских оккупантов вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине могут свидетельствовать о попытках растянуть украинские силы вблизи границы.

Он отметил, что каждый украинец должен понимать, что на любой точке, где проходит линия границы Украины и России, может быть открыт новый участок фронта.

Россияне сейчас стараются максимально отвлекать и растягивать украинские силы по всей линии боевого столкновения. И это мы увидели в районе населённого пункта Сотницкий Казачок, откуда россияне в последние дни начали активно простреливать украинские территории. Конечно, это может быть новым участком фронта. Россияне сейчас активно наблюдают за тем, где украинская оборона слабее, активно прощупывают, чтобы туда подтягивать максимальное количество резервов, потому что цель у них одна – добраться до Харькова, - отмечает Черняк. Поделиться

По его словам, Силы обороны готовы к любым маневрам врага и дадут отпор. Черняк также рассказал, что враг пытается вклиниться в украинскую оборону. По его словам, действует российская разведка.

Наши разведчики некоторое время назад столкнулись с разведывательной группой противника. "Зеленка" на Харьковщине очень густая, поэтому наблюдать за перемещениями таких групп довольно сложно. И в последний момент удалось обнаружить такую группу и ее уничтожить в полном составе, – подчеркнул военный. Поделиться

Черняк добавил, что враг Харьковской области закапывается - свои "норы, траншеи оборудует под кронами деревьев, чтобы защититься от FPV-дронов и от сбросов".