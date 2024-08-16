Наступ на Курську область. ДШВ показали перші години прориву — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Наступ на Курську область. ДШВ показали перші години прориву — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ
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Десантно-штурмові війська України показали, якими були перші години битви за Курську область РФ з російськими окупантами.

Головні тези:

  • Стало відомо, як насправді відбувався прорив українських сил на російську Курщину.
  • Важливі складники успішної операції - ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.
  • Наступ у Курській області відкриває нову сторінку в російсько-українській війні. 

Початок Курської операції — як насправді все відбувалося

За словами воїнів, розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів ворога, робота авіації, артилерії, захоплення військовополонених — це все те, що відбувалося у перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ.

Окрім того, у ДШВ наголошують, що 6 серпня 2024 року — це той День, який увійде в історію російсько-української війни. (день початку Курської операції — ред.).

Як зазначають десантники, вкрай важливими складниками на першому етапі операції були: ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.

Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції, наголошують у ДШВ.

Що важливо розуміти, ядром Курської операції стали дві бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ:

  • львівська 80;

  • чернівецька 82-га.

Згодом до них приєдналася частина 95-ої бригади ДШВ.

Що відомо про ситуацію у Курській області

Згідно з даними аналітиків проєкту DeepState, станом на ранок 16 серпня Сили оборони взяли під свій контроль ще один російський населений пунт — село Внєзапноє Курської області.

На Курщині йдемо вперед. Створена військова комендатура, яка має забезпечити правопорядок, а також всі потреби місцевого населення. Армія працює, — повідомив 15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Окрім того, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі офіційно заявив, що країна-агресорка почала стягувати частину сил у Курську область, де наступають Сили оборони України.

Нам поки незрозуміло, про яку саме кількість сил ідеться і що вони планують там робити, які їхні наміри, як вони відповідатимуть на дії українців

Джон Кірбі

Джон Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому

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