ЗСУ контролюють 82 населених пункти Курської області РФ

15 серпня ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області й наразі вони контролюють вже 82 населених пункти РФ.
Головні тези:
- ЗСУ активно просуваються на південь у Курській області, контролюючи вже 82 населених пункти РФ.
- Наразі українські війська відбили три атаки противника та просунулися на 35 кілометрів в зоні операції.
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив про створення військової комендатури та успішні дії українських військ у Курській області.
- Українські війська продовжують наступальні дії та утримують контроль над значною територією на південь від кордону з РФ.
Сирський доповів про ситуацію у Курській області
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки, від початку поточної доби Сили оборони України на окремих напрямках просунулися в Курській області на відстань від 500 метрів до 1,5 км.
Також вони відбили три атаки противника та продовжують ведення наступальних дій.
Олександр Сирський також додав, що всього з початку операції в Курській області українські війська з боями просунулися на 35 кілометрів.
Також Сили оборони взяли під свій контроль 1150 кілометрів квадратних території РФ та 82 населених пункти.
Україна створила військову комендатуру на Курщині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.
Нагадаємо, 14 серпня Сирський заявив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів.
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