ЗСУ контролюють 82 населених пункти Курської області РФ

15 серпня ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області й наразі вони контролюють вже 82 населених пункти РФ.

Сирський доповів про ситуацію у Курській області

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки, від початку поточної доби Сили оборони України на окремих напрямках просунулися в Курській області на відстань від 500 метрів до 1,5 км.

Також вони відбили три атаки противника та продовжують ведення наступальних дій.

Олександр Сирський також додав, що всього з початку операції в Курській області українські війська з боями просунулися на 35 кілометрів.

Також Сили оборони взяли під свій контроль 1150 кілометрів квадратних території РФ та 82 населених пункти.

Україна створила військову комендатуру на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях було створено військову комендатуру. Її керівником призначений генерал-майор Москальов, — розповів Сирський. Поширити