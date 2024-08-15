Українські військові у наступі у Курській області задіяли отримані від Великої Британії танки Challenger 2.
Головні тези:
- Українські війська задіяли танки Challenger 2 у бойових діях на Курщині, отримані від Великої Британії.
- Це перший випадок використання британських танків українськими військовими на території Росії.
- Українські бійці продовжують просування у Курській області, домагаючись успіхів у наступі проти російських сил.
- Аналітики відзначають, що українські війська наближаються до Глушківського району, беручи під контроль населені пункти та виконуючи успішні операції.
- Російські джерела підтверджують присутність ЗСУ у різних районах, де тривають активні бої та скидання російських символів.
Що відомо про використання ЗСУ танків Challenger 2 на Курщині
У матеріалі видання зазначається, що у разі підтвердження цієї інформації, це буде перший випадок використання британських танків українськими військовими у бойових діях на території Росії.
Підкреслюється, що в Міноборони Британії та в українському військовому відомстві відмовились розкривати деталі операції.
Однак в Міноборони Британії підтвердили, що Україна може вільно використовувати отриману британську зброю для підтримки наступу у Курській області.
Співрозмовники видання підтверджують, що на території Курської області були помічені танки Challenger 2 на озброєнні українських військових.
Подробиці того, як і коли українські сили розмістили танки Challenger 2 у Курській області, поки що не зрозумілі. Також невідомо і кількість танків, які могли бути задіяні.
Проте потужна 82-а десантно-штурмова бригада України – це підрозділ ЗСУ, який з минулого року експлуатує британські основні бойові танки.
Підтверджено участь підрозділів бригади у Курській наступальній операції.
Що відомо про успіхи наступу ЗСУ на Курщині
Українські військові продовжують просування у Курській області.
Зокрема, бійці 225-го ОШБ оприлюднили відео успішного просування.
За інформацією аналітиків та спостерігачів, українські військові наближаються до Глушківського району.
Зокрема, українськими військовими було взято під контроль ще кілька населених пунктів приблизно за 17 кілометрів від Глушкового.
Вчора в соціальних мережах розповсюдилося відео зі зняттям російського триколору з будинку культури у селі Внезапне Коренівського району.
Крім того, відео зі скиданням російського прапора з будинку культури з'явилося і з села Любимівка.
При цьому ще вчора близький до Міноборони РФ Telegram-канали "Рибар" писав, що обстановка в цьому районі "покрита туманом війни" і, ймовірно, ЗСУ зайняли й населений пункт Вікторівка, а також можуть бути присутніми й у Гордіївці.
Повідомляється, що станом на кінець 14 серпня, українські війська присутні у Внезапному та Гордіївці, а от статус Успенівки та Вікторівки "залишається під питанням".
Також тривають бої і трохи на північ від Внезапного - у селі Снагость.
Так звані російські воєнкори писали, що ЗСУ були помічені й в сусідньому Краснооктябрському, звідки до кордону з Глушківським районом ще ближче - близько 1 км, а до райцентру - селища Глушкове з населенням близько п'ять тисяч осіб - лише близько 10 км.
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