Українські військові у наступі у Курській області задіяли отримані від Великої Британії танки Challenger 2.

Що відомо про використання ЗСУ танків Challenger 2 на Курщині

У матеріалі видання зазначається, що у разі підтвердження цієї інформації, це буде перший випадок використання британських танків українськими військовими у бойових діях на території Росії.

Підкреслюється, що в Міноборони Британії та в українському військовому відомстві відмовились розкривати деталі операції.

Однак в Міноборони Британії підтвердили, що Україна може вільно використовувати отриману британську зброю для підтримки наступу у Курській області.

Співрозмовники видання підтверджують, що на території Курської області були помічені танки Challenger 2 на озброєнні українських військових.

Подробиці того, як і коли українські сили розмістили танки Challenger 2 у Курській області, поки що не зрозумілі. Також невідомо і кількість танків, які могли бути задіяні.

Проте потужна 82-а десантно-штурмова бригада України – це підрозділ ЗСУ, який з минулого року експлуатує британські основні бойові танки.

Підтверджено участь підрозділів бригади у Курській наступальній операції.

Що відомо про успіхи наступу ЗСУ на Курщині

Українські військові продовжують просування у Курській області.

Зокрема, бійці 225-го ОШБ оприлюднили відео успішного просування.

Поки керівництво Росії не може зрозуміти, що відбувається на "споконвічно російських землях", ми впевнено рухаємося далі. Підрозділ із білорусами працює: триколори падають на землю, росіяни здаються в полон, а "Ахмат" - просто чай. Диктатури обов'язково впадуть, - йдеться у дописі бійців 225-го ОШБ. Поширити

За інформацією аналітиків та спостерігачів, українські військові наближаються до Глушківського району.

Зокрема, українськими військовими було взято під контроль ще кілька населених пунктів приблизно за 17 кілометрів від Глушкового.

Вчора в соціальних мережах розповсюдилося відео зі зняттям російського триколору з будинку культури у селі Внезапне Коренівського району.

Крім того, відео зі скиданням російського прапора з будинку культури з'явилося і з села Любимівка.

При цьому ще вчора близький до Міноборони РФ Telegram-канали "Рибар" писав, що обстановка в цьому районі "покрита туманом війни" і, ймовірно, ЗСУ зайняли й населений пункт Вікторівка, а також можуть бути присутніми й у Гордіївці.

Повідомляється, що станом на кінець 14 серпня, українські війська присутні у Внезапному та Гордіївці, а от статус Успенівки та Вікторівки "залишається під питанням".

Також тривають бої і трохи на північ від Внезапного - у селі Снагость.

Так звані російські воєнкори писали, що ЗСУ були помічені й в сусідньому Краснооктябрському, звідки до кордону з Глушківським районом ще ближче - близько 1 км, а до райцентру - селища Глушкове з населенням близько п'ять тисяч осіб - лише близько 10 км.